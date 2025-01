Antonio Banderas habla sobre su "controvertido" thriller erótico Babygirl junto a Nicole Kidman: "Es una reflexión sobre el sexo"

Antonio Banderas, que llega este viernes a las carteleras españolas con Babygirl, en la que comparte reparto con Nicole Kidman, se siente "muy contento" por participar "en este tipo de películas modernas, fuertes, atrevidas y controvertidas, que ofrecen una reflexión sobre el sexo, la vida en pareja y los traumas que uno va arrastrando toda la vida".

"Es una película muy interesante, que va a abrir muchos espacios para el debate", ha afirmado a los periodistas Banderas, que ha presentado este jueves en Málaga en el Teatro del Soho y el Espacio Sohrlin.

Nicole Kidman ya ganó el premio a la mejor actriz en el Festival de Venecia por este trabajo, ha recordado el actor malagueño, que en febrero también estará en las carteleras con Paddington: Aventura en la selva, que está cosechando buenos resultados de taquilla en Inglaterra, Australia y Nueva Zelanda antes de su estreno en la Europa continental.

Sobre Paddington, ha apuntado que ya está "especializado en el cine para niños, desde los Shrek, los dos Gato con botas, los tres Spy Kids y Bob Esponja".

"He hecho mucho, lo cual me está dando muchas satisfacciones, porque voy por la calle y un tío de 30 años me dice que se ha criado conmigo, porque ha visto las películas que he hecho hace treinta años", comenta.

Banderas ha avanzado que este año vienen para él en el cine "cosas buenas", porque saldrá de Málaga para hacer "una o quizás dos películas".

También ha tenido la posibilidad de trabajar de nuevo en Broadway, pero lo ha rechazado, porque allí "hay que ir muy seguro y no meterse en algo en lo que uno se siente inseguro".

Esa negativa a Broadway le obliga a "repensar" los próximos meses, ya que quiere potenciar en el Soho de Málaga "el teatro tradicional", hacer "producciones no tan caras como Gypsy, con veintiséis músicos y treinta actores", y trabajar con "compañías más pequeñitas".

Además, irá "definiendo Sohrlin", que es "muy ambicioso, pero necesita tiempo", y del que ha destacado que su escuela ya ha comenzado a funcionar con los cursos de regiduría, "pero lo fuerte va a empezar en septiembre".

Sobre el estreno del musical Gypsy el 7 de febrero en Madrid, ha precisado que el espectáculo "hay que adaptarlo un poco al espacio, porque el escenario del Teatro Apolo es un poquito más estrecho que el del Soho".

Por ello, la orquesta experimentará "un cambio" que "no se va a notar" y tendrá "entre diecisiete y diecinueve músicos", ya que los instrumentos de cuerda "se van a reducir, y el resto seguirá lo mismo".