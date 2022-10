Anna Faris desvela quién fue el director que la acosó y dejó "hundida": "Era su reinado del terror"

En 2017, Anna Faris se sumó a muchas otras mujeres en Hollywood que decidieron acabar con el silencio en torno a las situaciones de acosos y abusos sexuales que habían vivido como víctimas de hombres que estaban por encima de ellas en la industria del entretenimiento. Aquello se conoció como el movimiento MeToo.

Y, como se ha visto con el último juicio a Harvey Weinstein, muchos de estos casos siguen candentes. El de Anna Faris es uno de ellos, ya que ahora ha desvelado el nombre del director que la acosó. Se trataba de Ivan Reitman, fallecido el pasado febrero, y director de la saga 'Cazafantasmas'.

Trabajaron juntos en el set de 'Mi súper exnovia', película de 2006 donde Faris coincidió con Uma Thurman y Luke Wilson. Allí, según ha contado en una conversación con Lena Dunham como parte de su podcast, el realizador canadiense había instaurado un "reinado del terror".

"Fue una de mis experiencias más duras en una película. La idea de que aquello fuera una comedia bajo su reinado del terror... Él podía hundir a alguien cada día y, en mi primer día, me hundió a mí", ha contado Faris sobre su trabajo con el fallecido director.

Además, entra en detalles sobre cómo fue el episodio de acoso del que fue víctima en aquella película: "Era una escena en la que yo cogía unos libros de una estantería, subida a una escalera. Me dio una fuerte palmada en el culo delante de todo el equipo. Yo solo pude soltar una risilla nerviosa".

Los directores Ivan Reitman y su hijo Jason | Getty Images

Resalta de aquel momento que estaba presente todo el equipo y que ella "no sabía cómo actuar". Cuando Lena Dunham le pregunta si alguno de los presentes hizo algo al respecto, Anna Faris menciona que en aquella época había menos sensibilidad en cuanto a esos comportamientos: "No. Fue más o menos en 2006".

La situación de acoso por parte del director no se limitó a lo vivido en el set de rodaje, y Faris cuenta que los comentarios en torno a su físico que hacía Reitman le acabaron llegando a sus oídos: "Le dijo a mi agente que me había contratado porque le gustaban mis piernas. Aquello condicionó mi experiencia durante todo el proyecto. Al protagonista masculino no lo contrataron por sus piernas. Eso hizo que yo sintiera que me habían contratado por eso, y no por mi talento".

