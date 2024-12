Angelina Jolie recuerda los traumas que le hicieron perder la voz: "Encontrarla y dejarla salir fue muy emotivo"

Angelina Jolie ha vuelto a un papel protagonista en el cine con Maria Callas, la nueva película de Pablo Larraín basada en los últimos días de la cantante en París antes de morir.

Dar vida a la diva del bel canto ha sido todo un desafío para la actriz, que recientemente pidió perdón por cantar de verdad en la película. Como pasa con otras producciones, la voz de la intérprete se mezcló con la real de Maria Callas, aunque en muchas escenas sean grabaciones de la cantante lo que escuchemos.

En el proceso de preparación del personaje, Angelina Jolie tuvo un duro entrenamiento vocal durante meses, lo que le supuso un viaje emotivo en el que redescubrió su propia voz.

Angelina Jolie como María Callas | Diamond Films

Así lo ha confesado en el Actors on Actors de Variety junto a Cynthia Erivo, coprotagonista de Wicked. Jolie admitió que estaba "aterrorizada" de aprender a cantar ópera, revelando que sus habilidades vocales las había "guardado bajo llave" durante años.

"No me di cuenta de que practicarlo y aprenderlo es una cosa, pero encontrar mi voz y dejarla salir fue lo que realmente me resultó difícil. Y me sentí muy conmovida por ello", explicó.

Angelina Jolie presentando Maria en el Festival de Cine de Nueva York | Getty

"No sabía cuánto había perdido mi voz. Tal vez cuando perdí a mi madre, tal vez cuando alguien me hizo daño, lo que fuera, las diferentes cosas que la hicieron más pequeña y la encerraron. Así que encontrarla y dejarla salir fue muy emotivo, y un sentimiento que deseo que todos tengan. Desearía que todos pudieran saber lo que sientes cuando cantas con tu hermosa voz, y sabes lo que puede salir de tu cuerpo", recordó.

La madre de Jolie, Marcheline Bertrand, murió en 2007 a los 56 años tras ser diagnosticada de un cáncer de ovario y de mama.