Angelina Jolie reaparece en TV 10 años después y revela su vocación oculta antes de ser actriz: "No tengo miedo a la muerte"

Angelina Jolie ha generado una gran expectación en su primera entrevista en televisión en 10 años. La actriz no aparecía en un late night desde 2014 cuando promocionó Maléfica. Tras años retirada de la noche televisiva, la estrella finalmente ha acudido a The Tonight Show, presentado por Jimmy Fallon.

Lo ha hecho con motivo del estreno de María Callas, su próxima película por la que ha recibido críticas que la apuntan a los Oscar.

Angelina Jolie como María Callas | Diamond Films

Como era de esperar, esta entrevista no ha dejado indiferente a nadie ya que lo primero que llamó la atención fue que subió descalza al escenario. "Ayer me rompí el dedo del pie. Traté de encontrar un zapato cómodo, pero simplemente decidí aparecer así", explicó la actriz.

No fue la única confesión impactante, ya que sorprendió a todos al revelar que antes de dedicarse a la actuación, Angelina Jolie estudió para ser directora de funeraria: "Mi abuelo murió y recuerdo haber pensado que así no es como debería ser. Esto debería ser una celebración de la vida. Y como no le tengo miedo a la muerte y me siento cómoda con ella, pensé que esta sería una gran profesión para mí".

Angelina Jolie en el BFI London Film Festival | Getty

Aunque finalmente se decidiera por la actuación, Jolie ha contado que también tiene la licencia de piloto de avión, al igual que su hijo Maddox, que ha decidido seguir sus pasos.

Sin embargo, más allá de su carrera, parece que su vida privada ha atraído más atención a los medios debido a sus batallas legales con Brad Pitt y el distanciamiento de sus hijos con el actor.

Según recogió Page Six recientemente, a Brad Pitt le gustaría pasar la Navidad con ellos. Incluso, habría suplicado a Knox y Vivienne que pudieran estar en su 61 cumpleaños el próximo 18 de diciembre, ya que estos aún no han rechazado al actor como sí lo han hecho Maddox o Shiloh.

De hecho, la actriz ha querido recalcar en esta misma entrevista que su hija, que ha trabajado con ella en la producción de un musical en Broadway, no quiere ser famosa pese a sus intenciones de trabajar en la industria del entretenimiento.

"Creo que algunos de mis hijos quieren estar fuera de cámara, pero realmente quieren dedicarse a ello. Especialmente Shiloh, que le gustaría tener más privacidad, sin ser fotografiada", explicó.