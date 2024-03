Andrew Garfield tiene una cita doble con Phoebe Bridgers y Bo Burnham: ¿Quién es su nueva novia?

Andrew Garfield protagonizó junto a Emma Stone uno de los romances más recordados de la pasada década. Ambos coincidieron en The Amazing SpiderMan y su relación marcó a muchos fans a pesar de que la oscarizada actriz ha formado una familia.

El intérprete aún no lo ha hecho y ha sido vinculado constantemente con numerosas estrellas, ya fueran modelos o actrices, como Phoebe Dynevor, Alyssa Miller o Olivia Brower.

Sin embargo, la identidad de su nueva pareja ha sorprendido a todos tras las fotos que ha revelado el Daily Mail. El actor y su novia fueron vistos de la mano en una cita doble con la cantante Phoebe Bridgers, ex de Paul Mescal, y el artista Bo Burnham.

Junto a ello, el medio ha sacado a la luz quién es esta misteriosa joven llamada Kate Tomas. Y es que, según asegura en su web, es "una de las practicantes de magia más expertas y buscadas del mundo". Señala también que es asesora de líderes globales y que tiene un master en Filosofía de la Religión y un doctorado en Teología Filosófica en Oxford.

"Me convertí en una asesora de confianza para gobiernos, directores ejecutivos de bancos y personas que buscaban consejos sobre el amor y las relaciones", indica esta mentora espiritual inglesa.

La Dra. Tomas ofrece lecturas psíquicas y más servicios en su web, cuyos paquetes de lecturas pueden ascender 1.800 dólares por 45 minutos.

Por su parte, Garfield tiene por delante varios estrenos en 2024 tras estar dos años lejos de la actuación tras su papel de mormón en una serie sobre sectas que le afectó mucho.

En cuanto a películas, sus últimas fueron Tick, Tick... Boom!, por la que estuvo nominado al Oscar, o SpiderMan: No Way Home. Próximamente estrenará cintas con Florence Pugh en We Live in Time, Daisy Edgar-Jones en Voyagers o Cate Blanchett en Brideshead Revisited.