'Zapeando' celebra 500 programas con récord histórico (8,5%)

'Zapeando' cumple 2 años sin dejar que se echen la siesta los espectadores de laSexta. El programa que presenta Frank Blanco celebra este lunes 500 programas y el pasado 18 de noviembre cumplió dos años en emisión, con una media de 828.000 espectadores (6,8%) en esta temporada.



El viernes 20 de noviembre, 'Zapeando' batió máximo histórico (8,5%) y reunió a 1.034.000 seguidores (récord de temporada), coronando un mes en el que promedia cerca de 900.000 espectadores y un 7,4% de audiencia.



El programa 300 dio otro máximo histórico, al reunir a 1.140.000 espectadores. La Sobremesa de laSexta ha crecido en su franja de emisión +2,8 puntos desde que 'Zapeando' se sumó a la oferta de entretenimiento de la cadena: del 3,5% de share que promediaba en el arranque de la temporada 2013/2014 (de septiembre al 15 de noviembre de 2013) al 6,3% de cuota que promedia desde que comenzó el 18 de noviembre de 2013. En la franja de Sobremesa, el crecimiento es de +1,4 puntos en el mismo periodo de tiempo (pasa de 5,5% de share al 6,9% de cuota).



Con motivo del programa 500 y coincidiendo con su segundo aniversario, el programa producido por Globomedia para laSexta se dispone a celebrarlo a lo grande este lunes. Como en todo buen cumpleaños, no faltará ningún detalle: habrá baile, regalos, tarta y felicitaciones.



La sorpresa la pondrá Cristina Pedroche, que rememorará su época de reportera y volverá a salir a la calle para hacer una encuesta sobre TV. La colaboradora de 'Zapeando' se disfrazará e intentará tirar de la lengua a los viandantes para que le cuenten qué opinan de ella misma sin darse a conocer.



La música la pondrán los propios colaboradores con un divertido videoclip inspirado en "All about that bass" de Meghan Trainor, pero con una letra al más puro estilo 'Zapeando'.



Además, Wyoming, Gonzo, Thais Villas, Marta Hazas, Paula Echevarría, Karlos Arguiñano, Iñaki Lopez, Jordi Evole, Auryn, Camela, Edu Soto, Juanra Bonet, Pablo Puyol, Ruth Lorenzo, Silvia Abril, Santiago Segura, Gemeliers, Patrick Criado, María Castro, Lorena Castell, Úrsula Corberó y El Monaguillo serán algunos de los rostros conocidos que felicitarán a 'Zapeando' por sus 500 programas.