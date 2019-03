'Tu cara no me suena todavía' se estrena con un 25,9% de share y más de 3,4 millones de espectadores

Audiencias

Tras la final de la quinta edición de 'Tu cara me suena' la semana pasada ha comenzado la primera temporada de 'Tu cara no me suena todavía' que se ha estrenado como líder absoluto de su granja con un magnifico 25,9% de cuota y más de 3,4 millones de espectadores, siendo el programa con mayor cuota de la temporada en su estreno. Además, el concurso musical de Antena 3 en su versión con anónimos marca el minuto de oro del viernes registrado a las 23:22 horas con 5.010.000 de espectadores.