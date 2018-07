Las TDT de Atresmedia TV suman 10% de audiencia

PROGRAMAS MÁS VISTOS DEL DÍA

Neox: The Big Bang Theory 680.000 (3,4%)

Nova: Rubí 635.000 (4,8%)

Nitro: Justicia Extrema 500.000 (2,6%)

Xplora: Empeños a lo bestia 326.000 (2,3%)

La Sexta3: Cine - Cazadores de mente 423.000 (2,2%)



La Siete: Hospital Central 268.000 (1,9%)

FDF: La que se avecina 556.000 (4%)

Boing: Doreamon 311.000 (2,5%)

Divinity: Tu casa a juicio 368.000 (2,6%)

Energy: Frank de la jungla 246.000 (1,5%)

Nueve: Yo soy Bea 243.000 (1,8%)



Clan TV: Fanboy y Chumchum 559.000 (3,7%)

Teledeporte: Estudio Estadio 115.000 (0,7%)

24H: La Noche en 24H 179.000 (1%)



Disney Channel: Violetta 339.000 (2,3%)

Intereconomía TV: Punto Pelota 247.000 (3,2%)

Marca TV: Futboleros 166.000 (1,3%)

MTV: Catfish 113.000 (0,6%)

13TV: El cascabel al gato 313.000 (1,7%)

Discovery Max: Joyas sobre ruedas 269.000 (1,8%)

Paramount Channel: Cine - Silent Hill 276.000 (1,4%)



Las temáticas de Atresmedia TV vuelven a liderar con una cuota total del 10% de audiencia, +0,4 puntos que las de Mediaset, que cuenta con un canal más.



Nitro es líder del prime time por segundo jueves consecutivo con 'Ley y orden' (3,1% y 2,4%) y 'Justicia extrema' (2,5% de media las cuatro entregas, destacando el 2,9% de audiencia de la última). También destaca en la tarde con la serie 'Walker Texas Ranger' (3,6% y más de 350.000 espectadores).



Pero aunque Nitro es la temática líder del prime time, Neox y Nova son las siguientes opciones y superan a FDF con la noche de las sitcoms y las telenovelas, respectivamente.



El ránking de lo más visto de temáticas está protagonizado por canales de Atremedia TV. 'The Big Bang Theor' es lo más visto del día (680.000 y 3,4% de share). Le sigue la telenovela 'Rubí' (635.000 y 4,8%) en Nova y 'Los Simpson' (622.000 y 3,7%) en Neox.



Además, Neox es la temática no infantil más seguida de la franja de la Mañana (3,3%) y Nova vuelve a ser la temática líder de la Tarde (3,7%) gracias a las telenovelas.



laSexta3 también logra buenos resultados con la película 'Cazadores de mentes' (2,2% de share y 423.000) y sobre todo en el late night con 'El silencio de corderos' (2,9% 257.000).



Xplora se mantiene como cadena líder de su género con un 1,8% en el día y es de nuevo cadena líder absoluta de la Madrugada (8,9%) por delante incluso de las generalistas.