La rueda de prensa de Fórmula 1 anota un 11% de share en Nitro

PROGRAMAS MÁS VISTOS DEL FIN DE SEMANA

Viernes

Neox: Cine - Dos tontos muy tontos 480.000 (3,3%)

Nova: Cien SuperNova - Más Allá 350.000 (2,5%)

Nitro: Flashpoint 334.000 (2,2%)



La Siete: Mujeres y Hombres y Viceversa 164.000 (1,2%)

FDF: La que se avecina 482.000 (3,5%)

Boing: Doreamon gato cósmico 394.000 (2,9%)

Divinity: Cine - Perdona si te llamo amor 301.000 (2,3%)

Energy: Eurocopa en Juego 152.000 (1%)



Clan TV: Fanboy y ChumChum 419.000 (3%)

Teledeporte: Triatlon 113.000 (0,9%)

24H: La noche en 24H 192.000 (1,4%)



Disney Channel: Shake it up 311.000 (2,2%)

Intereconomía TV: El Telediario 298.000 (2,2%)

Marca TV: La noche de boxeo 132.000 (1,3%)

MTV: Jersey Shore 151.000 (1,1%)

13TV: Cine - Escarlata y el negro 196.000 (1,4%)

Discovery Max: Así se hace 201.000 (1,6%)

Paramount Channel: Cine - Boogie Nights 186.000 (1,3%)



Xplora: Embargos a lo bestia 249.000 (2,1%)

La Sexta3: Cine - Cuenta conmigo 310.000 (2,1%)



Sábado

Neox: Aquí no hay quien viva 253.000 (5,1%)

Nova: Vaya Casas 165.000 (1,3%)

Nitro: Ley y Orden 376.000 (3,2%)



La Siete: Sálvame Deluxe 166.000 (1,4%)

FDF: CSI Miami 424.000 (3,9%)

Boing: Monster High 431.000 (3,3%)

Divinity: Callejeros Viajeros 233.000 (2,5%)

Energy: Eurocopa en Juego 147.000 (1,4%)



Clan TV: Buecea Olly 495.000 (12,4%)

Teledeporte: Post Tenis ATP 250 149.000 (2,6%)

24H: Repor 116.000 (0,9%)



Disney Channel: Phineas y Ferb 463.000 (11,1%)

Intereconomía TV: El Telediario 187.000 (1,5%)

Marca TV: Fútbol Sala 197.000 (2%)

MTV: Pop up video 105.000 (2,3%)

13TV: Cine - Viaje de Terror 189.000 (1,7%)

Discovery Max: Así se hace 287.000 (2,4%)

Paramount Channel: Cine - IsiDisi 248.000 (2,1%)



Xplora: Buscadores de Fantasmas 280.000 (2,5%)

La Sexta3: Cine - Pena de Muerte 217.000 (1,7%)



Domingo

Neox: Los Simpson 484.000 (2,7%)

Nova: Pesadilla en la cocina 185.000 (1,5%)

Nitro: Fórmula 1 Post 1.426.000 (10,9%)



La Siete: Más Allá de la Vida 236.000 (1,4%)

FDF: Aída 472.000 (3,9%)

Boing: Doreamon gato cósmico 304.000 (2,4%)

Divinity: Cine - Perdona si te llamo amor 247.000 (1,9%)

Energy: Eurocopa en juego 176.000 (1,1%)



Clan TV: Dinotren 410.000 (8%)

Teledeporte: Ciclismo 193.000 (1,5%)

24H: 24H Noticias 164.000 (1%)



Disney Channel: Phineas y Ferb 326.000 (8,1%)

Intereconomía TV: El Telediario 160.000 (1,2%)

Marca TV: Fútbol Tormeo Infantil 167.000 (1,5%)

MTV: Vergüenza Ajena 151.000 (1,2%)

13TV: Nuestro Cine 254.000 (2,3%)

Discovery Max: Así se hace 204.000 (1,6%)

Paramount Channel: Cine - Operación Dragón 169.000 (1%)



Xplora: Cazatesoros 230.000 (2,1%)

La Sexta3: Cine - Romeo debe morir 366.000 (2,1%)



Fernando Alonso se proclamó líder del mundial de Fórmula 1 este domingo tras ganar el GP de Europa. La rueda de prensa en Nitro fue seguida por más de 1,4 millones de espectadores y el 11% de share. La cadena anota un 1,8% de share en el día; el viernes roza los 2 puntos (1,9%) con los libres de Fórmula 1.



Nova alcanzó el 2% de cutoa de pantalla el pasado viernes. El cine SuperNova fue lo más visto del canal, que superó en medio punto a Divinity (1,5%) en el total del día.



Los más pequeños de la casa se hicieron dueños del mando el sábado. Clan TV roza el 3% de cuota de pantalla (2,9%), seguida de Boing (2,4%) y Disney Channel, con el 2,1% de audiencia. Clan TV es la única que se mantiene por encima de los 2 puntos (2,5%) el domingo.



Ajustado "duelo" de audiencias entre Xplora y La Sexta3 con Discovery Max y Paramount Channel. Durante todo el fin de semana, han mantenido una dista de una o dos décimas de difernecia entre sus competidoras directas.