El Número Uno anota un 17% de audiencia

Una noche llena de sorpresas y emociones que enganchó a más de 2,5 millones de espectadores. Así fue la cuarta gala que se vivió anoche de El Número Uno, que anotó un 17% de share. El programa de Antena 3 alcanzó cuotas del 24% de audiencia y fue seguido por el 18,5% del target comercial.



El Número Uno destaca entre el público más joven, con un 19,2% de share entre los espectadores de 13 a 24 años, y entre el público de 45 a 54 años (19%). También destacan los datos logrados en las comunidades autónomas de Valencia (26,4%), Castilla-La Mancha (22,6%), Baleares (21,9%) y Castilla y León (21,6%).



La noche fue para el reality 'Gran Hermano' de Telecinco, que fue seguido por 2,9 millones de espectadores y el 20,8% de share.



Antena 3 se mantiene como líder del mes, con el 12,5% de audiencia y ayer lideró la franja matinal, con el 15,1% de cuota de pantalla.



LÍDER EN LAS REDES SOCIALES

El programa presentado por Paula Vázquez se convirtió 18 veces en 'trending topic' mundial y nacional. Los nacionales fueron: el 'hashtag' de la gala #ElNumeroUno4, Ana Torroja, Jadel, Garson, Laia, Roxanne, Roko, Miguel Bosé, Dan Michaels, Dana, Amaia, Don Diablo, Edu Cayuela, Seven Nation Army, Meritxell, Hermi, Macaco, Amaia Montero.



Y los mundiales: #ElNumeroUno4, Ana Torroja, Garson, Laia, Roko, Miguel Bosé, Dan Michaels, Perales, Amaia, Edu Cayuela, Don Diablo, Sebas Robben, Seven Nation Army, Meritxell, Alberto Pestaña, Macaco, Amai Montero, Hermi.