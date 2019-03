Nova comienza a comerle terreno a La Siete en la mañana

Nova, la cadena del Grupo Antena 3 dirigida especialmente al público femenino, mantiene su particular hegemonía frente a La Siete de Telecinco. La primera acumula una audiencia media de 1,6 puntos frente a los 1,5 que acumula la segunda desde septiembre de 2010. Aunque la diferencia en este periodo de tiempo es mínima, Nova empieza poco a poco a distanciarse de su rival en franjas como la mañana (07:00-14:00 horas).



Durante la semana pasada, de lunes a viernes, Nova promedió en el total diario un 1,84% frente al 1,38% que obtuvo La Siete. La cadena del Grupo Antena 3 alcanzó incluso el 2%, marcando en alguna jornada una diferencia de hasta medio punto con respecto a la cadena de Gestevisión/Telecinco.

Lunes 4: 1,6% vs 1,3%

Martes 5: 1,9% vs 1,3%

Miércoles 6: 1,9% vs 1,4%

Jueves 7: 2,0% vs 1,6%

Viernes 8: 1,8% vs 1,3%



Como puede apreciarse en la tabla, La Siete se ha mantenido en los últimos meses por encima de Nova en la franja matinal. En diciembre, por ejemplo, la diferencia entre ambas cadenas fue de medio punto. Sin embargo, la tendencia empieza a cambiar para beneficio de Nova. El estreno de la telenovela 'Destilando amor' ha mejorado notablemente lo registros de la mañana de Nova, superando ampliamente los datos que anteriormente venía marcando la novela 'Perro amor'.

Lunes 4: 1,5% (48.000 espectadores)

Martes 5: 1,8% (57.000 espectadores)

Miércoles 6: 1,8% (59.000 espectadores)

Jueves 7: 1,4% (45.000 espectadores)

Viernes 8: 1,5% (46.000 espectadores)



Gracias a su nueva parrilla, Nova ha roto con la superioridad de La Siete en la mañana. Ya en marzo, la cadena del Grupo Antena 3 logró colocarse por delante de La Siete, aunque con el redondeo ambas cadenas reflejen una media de 1,1 puntos. Esa diferencia cada vez es más clara tal y como puede comprobarse en los primeros días de abril. La audiencia prefiere las telenovelas de Nova antes que el humor archirrepetido de 'Agitación + IVA' o el zapping de 'I love TV'. No hay duda de que Nova sube y La Siete baja.



NOVA SUMA UN 1,8% EN LA TARDE

Es en la tarde y en la franja de prime time donde Nova obtiene sus mejores resultados. La cadena ha cedido varias décimas en los últimos meses debido a la finalización y posterior lanzamiento de nuevas telenovelas, no obstante, la media del canal en esta franja parece ya estable. Si tomamos los datos de los últimos meses, Nova suma un 2,1% frente al 1,4% que anota La Siete; 7 décimas que reflejan el gran abismo existente entre las parrillas de ambas cadenas.



A pesar de la bajada de audiencia que Nova ha experimentado en los últimos meses, La Siete no ha sido capaz de aprovecharse de esta situación. La cadena de Gestevisión/Telecinco parece afiliada al 1,2%, tal y como puede verse durante el primer trimestre del año. Nova ha perdido hasta medio punto en la tarde, sin embargo, La Siete no ha podido ver recortada su diferencia. La cadena rival se mantiene como mínimo a 6 décimas de distancia de Nova. Tan solo durante los primeros días de abril La Siete ha comenzado con algo más de fuerza el mes.