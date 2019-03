Malos datos para los sustitutos de Flo y Pablo Motos en Cuatro

Cuatro acaba de lanzar dos de sus grandes apuestas para la temporada de verano: 'No le digas a mamá que trabajo en la tele' (15:50 horas) y '¡Mójate!' (21:35 horas). El primero de ellos es un programa de sobremesa presentado por Goyo Jiménez, junto a Lorena Castell y Dani Rovira, que viene a cubrir el hueco de 'Tonterías las justas'. Es mucho más que el simple sustituto veraniego de Flo. Mediaset España ha depositado en este formato toda su confianza y el estreno no ha estado a la altura de las expectativas.



El nuevo programa de Producciones Mandarina ha arrancado con un discreto 4,3%. Supera el medio millón de espectadores (565.000) pero queda lejos del dato cosechado por 'Tonterías las justas' en su estreno, el 3 de mayo de 2010 (922.000 y 6,9%). La nueva apuesta de Cuatro se queda 2,7 puntos por debajo del resultado obtenido por el formato de 7 y Acción. Por si fuera poco, el lunes Cuatro cerró la jornada con un share del 5,9%, de modo que 'No le digas a mamá que trabajo en la tele' tuvo un estreno negativo para la cadena.



Ni siquiera la presencia de Kiko Rivera como padrino del estreno logró despertar el interés de los espectadores. Tal vez a partir de ahora Mediaset España comience a valorar más a los profesionales y a los formatos que deja escapar escudándose en términos de rentabilidad.



Lo cierto es que prácticamente todas las ofertas de sobremesa cayeron este lunes con respecto a los datos de hace una semana. Tan solo 'Bandolera' (Antena 3) logró aumentar su audiencia pasando de 1.219.000 espectadores (9,1%) a 1.282.000 (10,1%). A pesar de que el consumo televisivo ha caído en estas fechas, el serial diario de Antena 3 comenzó este lunes una nueva etapa con su resultado más alto desde el pasado 27 de mayo.



Malo fue el estreno, pero peor aún el dato de su segunda emisión. El programa 'No le digas a mamá que trabajo en la tele' cayó ayer martes a un escueto 3,8%, a pesar de mantenerse por encima del medio millón de personas (501.000).



NADA NUEVO EN UN NUEVO FORMATO

'No le digas a mamá que trabajo en la tele' es lo más novedoso del formato, su nombre. Todo lo demás aporta más bien poco al actual panorama televisivo. Los gazapos, los momentos más curiosos e impactantes, el repaso a los realities, la actualidad y la información del papel couché son la base de este programa. Dicho así, la descripción podría servir también para anunciar 'Sé lo que hicisteis', 'Tonterías las justas' o incluso el fallido 'Lo que diga la rubia'. El "actuality show" de Luján Argüelles tan solo aguantó una semana en la sobremesa de Cuatro. Ya han pasado 15 meses desde entonces.



Llama poderosamente la atención la estructura del nuevo programa y, sobre todo, su trío de presentadores. Mediaset España ha apostado por repetir la fórmula del desaparecido 'Tonterías': Un hombre (Goyo/Flo) en el centro, una mujer (Lorena/Anna) a su derecha y otro hombre (Dani Rovira/Dani Martínez) a su izquierda.



MARBELYS Y RAFA MÉNDEZ NO PUEDEN CON PABLO MOTOS

Al menos en su primer chapuzón, la pareja presentadora formada por Mabelys Zamora y Rafa Méndez no ha podido superar o igualar a Pablo Motos. '¡Mójate!', la nueva apuesta de Cuatro para su access veraniego, arrancó este lunes con una cuota del 6,6% y una audiencia media de 899.000 seguidores. Si comparamos este resultado con el registrado por 'El Hormiguero' hace una semana (1.069.000 y 7,3%), el nuevo espacio cede 7 décimas y 170.000 telespectadores. Ayer, sin embargo, el programa se desinfló hasta quedarse con un pésimo 4,9% (642.000). En tan solo una jornada cede 1,7 puntos.



En cada entrega del programa, los candidatos seleccionados por los presentadores se enfrentan en una pista de baile instalada en una piscina. Algo original viniendo de dos de los profesores del desaparecido 'Fama'. El mejor concursante de cada equipo pasa a la final y los restantes son eliminados y caen al agua. Y todo, bajo el ritmo de los mejores temas musicales del verano 2011 animados por la DJ brasileña Ravene Voluz.



En este caso, '¡Mójate!' es claramente un parche veraniego para cubrir la marcha de Pablo Motos, de modo que Mediaset España deberá buscar un nuevo sustituto de cara a la próxima temporada. La nueva etapa de 'Camera café' es incluso una de las alternativas para esta franja, sin embargo, algunos responsables de la cadena opinan que si 'La isla de los nominados' no tuvo su hueco en Cuatro 'Camera café' tampoco lo tendrá.