laSexta3, temática todo cine líder el fin de semana

PROGRAMAS MÁS VISTOS DEL FIN DE SEMANA



VIERNES

Neox: Los Simpson 438.000 (2,7%)

Nova: La Patrona 512.000 (3%)

Nitro: Sin rastro 554.000 (3,3%)

Xplora: Pesadilla en la cocina 259.000 (1,8%)

La Sexta3: Cine - El manantial de la eterna juventud 249.000 (1,7%)



La Siete: Me cambio de familia 187.000 (1,3%)

FDF: La que se avecina 508.000 (3,1%)

Boing: Doraemon Gato Cósmico 461.000 (9,5%)

Divinity: Guerra de Cupcakes 241.000 (1,4%)

Energy: C.S.I. 208.000 (1,2%)

Nueve: El comisario 63.000 (0,4%)



Clan TV: Kung Fu Panda 410.000 (2,6%)

Teledeporte: Patinaje artístico 105.000 (0,8%)

24H: Telediario 2 130.000 (0,8%)



Disney Channel: Cine - Mulán 448.000 (2,5%)

Intereconomía TV: Daños colaterales 134.000 (0,8%)

MTV: MTV Videoboz 82.000 (0,7%)

13TV: Al día: El debate 291.000 (1,6%)

Discovery Max: Dynamo: El mago 477.000 (2,6%)

Paramount Channel: Cine - Límite 48 Horas 341.000 (1,9%)



SÁBADO

Neox: Los Simpson 429.000 (2,6%)

Nova: El patio de mi casa 257.000 (2,1%)

Nitro: Rex 258.000 (1,8%)

Xplora: Empeños a lo bestia 259.000 (2,3%)

La Sexta3: Cine - Sólo amigos 339.000 (2,9%)

La Siete: Palabra de gitano 301.000 (2,1%)



FDF: La que se avecina 576.000 (3,8%)

Boing: Cine - Doraemon en el mágico mundo de las aves 380.000 (2,3%)

Divinity: Me pido este vestido 289.000 (2,3%)

Energy: C.S.I. Nueva York 235.000 (2%)

Nueve: I love TV verano 50.000 (0,7%)



Clan TV: Cine: Los 4 fantásticos y Silver Surfer 535.000 (3,3%)

Teledeporte: Balonmano: Campeonato del mundo 217.000 (1,6%)

24H: Telediario fin de semana 91.000 (0,6%)



Disney Channel: Cine - Mulan 318.000 (2,6%)

Intereconomía TV: Papa Juan Pablo II 155.000 (1%)

MTV: Vergüenza ajena 119.000 (1%)

13TV: Nuestro cine - Esa voz es una mina 295.000 (2,5%)

Discovery Max: Fast N´Loud 250.000 (1,8%)

Paramount Channel: Cine - The lovely bones 308.000 (1,9%)



DOMINGO

Neox: Los Simpson 601.000 (3,1%)

Nova: Atrapa un millón 310.000 (1,7%)

Nitro: Sin rastro 438.000 (2,3%)

Xplora: La casa de empeños 477.000 (2,6%)

La Sexta3: Cine - Planet 51 523.000 (3,9%)



La Siete: Salvame Deluxe: Express 272.000 (1,8%)

FDF: La que se avecina 785.000 (4,4%)

Boing: Doraemon Gato Cósmico 373.000 (7,4%)

Divinity: Guerra de Cupcakes 312.000 (1,7%)

Energy: C.S.I. Miami 335.000 (1,7%)

Nueve: Hospital Central 83.000 (0,5%)



Clan TV: Bob esponja 541.000 (3,1%)

Teledeporte: Fútbol: Liga española 2D 170.000 (0,9%)

24H: Telediario fin de semana 2 148.000 (0,8%)



Disney Channel: Crash y Bernstein 279.000 (1,8%)

Intereconomía TV: El mundio en guerra 113.000 (0,8%)

MTV: Vergüenza Ajena 148.000 (0,8%)

13TV: Nuestro cine: Verano 70 373.000 (2,4%)

Discovery Max: Joyas sobre ruedas 361.000 (2,1%)

Paramount Channel: Cine - Desaparecido en combate 378.000 (2,2%)



laSexta3 se convierte en la temática todo cine líder el fin de semana anotando un 2% el sábado y un 2,2% el domingo. Así, el canal temático de Atresmedia Televisión se impone a su competidora directa Paramount Channel que registra 1,7% y 2,1% de cuota el fin de semana. Las películas infantiles de ayer de laSexta 3 son la oferta temática líder de su franja: 'Planet 51' (3,9% y 523.000 espectadores) y 'Horton' (3,8% y 509.000 espectadores) y alcanzan un 8,5% y un 10,4% de share respectivamente en el público infantil. Además, ambas se sitúan entre las emisiones temáticas más vistas del día.



Xplora se impone en la Madrugada por delante de las generalistas anotando un 9,2%. El canal factual registra un 2% de cuota el domingo y supera a Discovery Max (1,7%) y Energy (1,6%) en el día.



Nova lidera el prime time de las TDT el viernes con un 2,6% de cuota de pantalla. La cadena femenina hace un 2,1% el viernes y se impone por +1,8 puntos a Nueve (0,3%) y por medio punto a Divinity (1,4%).