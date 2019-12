laSexta (7,8%) logra su mejor mes en más de dos años (octubre 2017). Lidera durante 17 meses consecutivos sobre Cuatro a una ventaja de +2,2 puntos y le gana en prácticamente todas las franjas, a más del doble de distancia en las mañanas de lunes a viernes: 12,5% vs 4,6%. También gana a la cadena de Mediaset en el Target Comercial, tanto en el total día (8,8% vs 6,5%), como en Prime Time (9,4% vs 6,5%).

Este mes, laSexta obtiene sus dos emisiones más vistas de la temporada, que superan ampliamente los 3 millones de seguidores: la primera es su especial 'Al Rojo Vivo: Objetivo La Moncloa', que se situó como lo más visto del 10N y líder absoluto con 3.589.000 espectadores y el 18,7%, resultado con el que, además, la cadena firmó su duodécima victoria en noche electoral.

La segunda emisión más vista del curso para la cadena la protagoniza 'Debate 7N: la última oportunidad', que arrasó con 3.133.000 espectadores, en una cita moderada por Ana Pastor que volvió a demostrar la fortaleza informativa de Atresmedia TV con esta emisión en la noche del jueves.

Nuevo récord histórico de 'Al Rojo Vivo'

En las mañanas de lunes a viernes, 'Al Rojo Vivo' vuelve a batir su máximo histórico mensual, por segundo mes consecutivo, tras crecer respecto a octubre (+0,1 puntos) hasta el 17,1% de cuota, superando el millón de espectadores de media. Este resultado le convierte en el programa más competitivo de la cadena.

Este mes, el programa dirigido por Antonio G. Ferreras, consigue varios récords históricos al firmar durante dos días consecutivos su máxima cuota: el lunes día 11 con un 21,1% y el martes día 21,7%, con el análisis de las Elecciones. Ambos días es, asimismo, el programa líder durante su franja de emisión. Ese martes también consigue la segunda emisión más vista de su historia (1.519.000 espectadores).

laSexta Noticias es otro de sus contenidos diarios más fuertes. Los informativos de laSexta crecen en la comparativa con noviembre 2018 (+0,4 puntos) hasta el 10,8% y vuelven a situarse por encima de los 1,2 millones de espectadores en la media de sus ediciones.

laSextaNoticias 14H es la edición más vista de la cadena, líder informativa con más de 1,5 millones de espectadores y un 15,1% (cerca de +1 punto respecto a noviembre de 2018), por lo que se sitúa, por segundo mes consecutivo, por delante de la barrera del 15%.

La edición de Helena Resano se sitúa +1,9 puntos por delante del 'Telediario 1' de La 1, y se queda a solo 7 décimas de la primera edición de 'Informativos Telecinco'. Además, el día 11 logra también su mejor registro de la temporada con un 18,7% y más de 2 millones de espectadores.

laSextaNoticias 20H, con Cristina Saavedra, también crece significativamente en la comparativa interanual (+1,2 puntos) y, por segundo mes consecutivo, supera ampliamente el millón de espectadores, con una media de 1,2 millones de seguidores y el 9,8% de cuota de pantalla.

Buen comportamiento también para las dos ediciones del fin de semana en relación con el mismo mes de 2018, de la mano de Cristina Villanueva: laSextaNoticias Fin de Semana 14H marca en noviembre un 10,5% (vs 10,2% en noviembre 2018) y cerca de un millón de seguidores, y laSextaNoticias Fin de Semana 20H consigue un 7,7%, con más de un millón de espectadores de media.

El programa más madrugador de la cadena, 'Aruser@s' registra su mes más visto de la historia con cerca de 300.000 espectadores y el 11,2%. El programa de Alfonso Arús alcanza este mes el liderazgo absoluto en Cataluña (14,6%) y se sitúa como segunda opción preferida para el público joven (12,5%) y los espectadores de 35-44 años (16,3%). Destaca también su resultado en Target Comercial, donde sube al 15%.

'Más Vale Tarde' crece +0,3 puntos respecto a octubre hasta su dato más alto desde febrero, un 8,3% de cuota con cerca de 900.000 espectadores. Es la actualidad más vista de la tarde, duplicando el dato de Cuatro al día (3,4%). Además, el programa conducido por Mamen Mendizábal consigue su emisión más vista de la temporada el lunes día 11 (1.125.000), también su segunda mejor edición de la temporada en cuota (10,7%).

'Jugones' apuntala su rotundo liderazgo ante su competidor al lograr en noviembre la mayor ventaja histórica (+2,3 puntos) con Noticias Cuatro Deportes. El programa de Josep Pedrerol sube al 6,5% con cerca de 800.000 espectadores y se mantiene ya durante 14 meses por delante de su rival. Logra este mes también sus máximos de temporada, tanto en cuota (7,2% registrado el día 29 y 15), como en miles (906.000 espectadores el día 11).

Este mes, también destaca laSexta Deportes 2 a diario, que marca más de 820.000 espectadores en el que supone su mes más visto desde febrero de 2015, con su tercera mejor cuota histórica (5,4%), de la mano de Carlota Reig.

También destaca la primera edición de laSexta Deportes en el fin de semana, con María Martínez, que logra, asimismo: 738.000 espectadores (su mejor mes desde enero) y el 6,3%.

En la sobremesa, 'Zapeando', capitaneado por Dani Mateo, crece hasta su mejor dato desde marzo (+0,3 puntos) y mantiene su holgada ventaja sobre la oferta de su competidor con una distancia de +1,6 puntos al conseguir un 6,4% y cerca de 730.000 seguidores de media en noviembre. Sigue destacando su resultado en Target Comercial, donde sube al 9,3%.

En Prime Time, 'El Intermedio' es el programa más visto de la cadena con 1,7 millones de espectadores y el 9,7%, lo que suponen +0,7 puntos de crecimiento y 200.000 espectadores para el programa de Wyoming y compañía.

Los viernes, 'laSexta Columna' alcanza los 1,2 millones de espectadores de media (7,5%) y ‘Equipo de Investigación’ es seguido por cerca de un millón de espectadores (6,6%).

En el fin de semana, 'laSexta Noche', con Iñaki López y Verónica Sanz, fideliza a 900.000 espectadores de media, con el 7,9% de cuota, y mantiene su gran notoriedad en redes con casi 175.000 tuits generados en su franja de emisión en noviembre.

Los domingos, 'Salvados' continúa muy bien con Gonzo al frente y una media de más de 1,6 millones de espectadores (8,8%). Después, ‘El Objetivo’, con Ana Pastor, consigue cerca de un millón de seguidores en noviembre (6%) de media cada domingo.

Las nuevas entregas de 'Pesadilla en la cocina' y 'Enviado Especial' siguen funcionando muy bien. El programa de Alberto Chicote logra una media de más de 1,2 millones de espectadores, con el 8,3%. Sube al 11,2% en Target Comercial, situándose como segunda opción. Por su parte, Jalis de la Serna consigue su mejor entrega este mes con su cambio de día de emisión al martes logrando un 6,5% de cuota (+1,2 puntos respecto a la semana anterior) con cerca de un millón de seguidores.

Finalmente, los domingos, 'Liarla Pardo' promedia en noviembre un 7,8% de cuota de pantalla, con más de un millón de seguidores cada tarde de domingo. El programa de Cristina Pardo es líder absoluto entre el público masculino y destaca también en Target Comercial (8,3%).