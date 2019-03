laSexta (6,9%) crece y gana a su principal competidor (6%) por sexto año con la mayor diferencia de la historia

laSexta ha encadenado en 2018 su sexto liderazgo anual consecutivo sobre su rival (6,9% vs 6%) con la mayor ventaja de la historia, cerca de un punto. Además de la audiencia global del día, supera a Cuatro en las franjas de Mañana (7,2% vs 6,1%), Sobremesa (7,4% vs 6,6%), Tarde (6,9% vs 5%) y Prime Time (6,9% vs 6,2%), además de en Target Comercial (7,4% vs 7,3%).

La cadena ha sido referencia informativa un año más en las coberturas informativas más relevantes del año, con su fuerte apuesta por la actualidad tanto a diario como a través de sus especiales, entre los que destacan este año 'Al rojo vivo: Objetivo la presidencia', que arrasó el 31 de mayo y fue líder absoluto con cerca de 2,6 millones de espectadores y el 14,9% de la audiencia, así como el más reciente 'Al rojo vivo: Objetivo Andalucía', con el que fue líder absoluto en la cobertura electoral de las últimas elecciones autonómicas.

laSextaNoticias, que ha cumplido doce años como referente clave por su compromiso con la información, ha conseguido también el liderazgo informativo frente a su rival logrando en 2018 su segunda mejor cuota de la historia, un 10,2%, y manteniéndose, además, durante siete años por delante de Noticias Cuatro (6,5%) con la distancia más amplia de la historia, +3,7 puntos. Asimismo, en su apuesta por el periodismo de denuncia y servicio público, ha vuelto a difundir una nueva investigación periodística coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en este caso sobre los implantes sanitarios. Esta apuesta informativa ha sido valorada por los espectadores en todas las ediciones informativas de la cadena:

laSextaNoticias14H (L-V), con Helena Resano, obtiene su 2º mejor dato de la historia con un 13,3% de cuota (+0,4 vs 2017). Suma 6 años consecutivos por encima de Noticias Cuatro, que cae hasta su peor dato desde 2010 (8,2%, -2,8 puntos vs 20187). También consigue la distancia más grande con su competidor (+5 puntos) y es la edición más vista de la cadena con cerca de 1,4 millones de espectadores de media en 2018.

laSextaNoticias20H (L-V), de la mano de Cristina Saavedra, continúa por encima del millón de espectadores durante 5 años. Con un 9,3% de media en 2018, duplica el dato de su competidor, que cae a su mínimo histórico (3,6%) y suma diez años consecutivos de holgado liderazgo.

laSextaNoticias Fin de semana, con Cristina Villanueva, crecen en sus dos ediciones y consiguen sus mejores datos de la historia: 10,7% para las 14:00 horas (+0,7 vs. 2017) y 7,4% para las 20:00 horas (+0,5 vs. 2017). Además, las dos superan también a Noticias Cuatro, en el caso de la segunda edición, por décimo año consecutivo.

Máximos anuales de la mañana a la tarde

La información a diario viene protagonizada en la franja matinal por Antonio García Ferreras y todo el equipo de 'Al rojo vivo', que bate su máximo histórico y es líder absoluto por primera vez en su historia al lograr un fuerte incremento de audiencia de +1,5 puntos hasta el 13,8% con cerca de 850.000 espectadores, lo que supone una ventaja de casi un punto con respecto a la siguiente opción.

Y, en la franja vespertina, es 'Más vale tarde' el que toma el relevo informativo de la cadena y también el hito de alcanzar su máximo histórico al firmar en 2018 un 8,2% (+0,2 puntos vs 2017) y superar, por primera vez, los 800.000 espectadores de media anual. Con este resultado, el programa que conduce Mamen Mendizábal lleva creciendo todos los años desde su estreno en 2012 y lo hace este año con una ventaja de +4,4 puntos sobre la oferta de Cuatro.

En el terreno deportivo, 'Jugones', con Josep Pedrerol, logra el mejor año de su historia al subir a casi el 6% de cuota y 730.000 espectadores, un incremento con el que ha conseguido terminar el año líder por delante de su directo competidor.

Después, 'Zapeando' cumple cinco años a lo grande con subida al 6,9% de cuota y más de 830.000 espectadores de media en 2018. El programa capitaneado por Frank Blanco continúa un año más con su buena salud y como segunda opción de toda la televisión entre los espectadores de 25-44 años (8,9%). Sigue un año más a gran distancia de Cuatro, concretamente a casi +3 puntos.

A diario 'El Intermedio', con Wyoming y Sandra Sabatés, vuelve a situarse como el programa diario más visto de laSexta con más de 1,7 millones de espectadores (9,7%) y de nuevo por delante de Cuatro con una ventaja de +3 puntos.

También en la franja estelar, 'Salvados', conducido por Jordi Évole, vuelve a ser el programa más visto de la cadena, con una media de 2 millones de espectadores (10,3%). El programa más seguido de ‘Salvados’, con casi 2,7 millones, ha sido ‘VOX al natural’.

Los sábados, 'laSexta Noche' continúa como el debate de actualidad de referencia y promedia un 8% este año y, los domingos, ‘El objetivo de Ana Pastor’ reúne al 7,2% de la audiencia con cerca de 1,3 millones de espectadores de media.

Los viernes, 'laSexta Columna' logra su segundo mejor año histórico al subir al 8% de cuota en 2018 con cerca de 1,3 millones de espectadores y ‘Equipo de investigación’ sube también hasta el 6,8% (+0,6 vs 2017), con más de un millón de espectadores.

Año de estrenos, año de éxitos

En el capítulo de estrenos, laSexta ha vivido un fructífero y exitoso 2018. En la mañana, ha abierto un nuevo género con la llegada de 'Arusitys', acierto del año para la cadena al lograr un 7,6% en su franja de emisión, lo que suponen casi 3 puntos más que su resultado el año anterior. Además del crecimiento de la cadena en la franja, el programa de Alfonso Arús se coloca como tercera opción en Target Comercial (8,8%) por encima de La1 y destaca entre los espectadores de 25-54 años (10,4%), superando a La1 por casi +5 puntos (5,8%). Por ámbitos, sobresale en Madrid (10%) y Cataluña (9,7%), donde también es tercera opción.

También nueva y acertada apuesta para las tardes de los domingos con el estreno de 'Liarla Pardo', que aporta una subida de +2,2 puntos en la franja al promediar en su primer año de recorrido más de 850.000 espectadores y el 6,8% de cuota con varios récords consecutivos, estando su máximo en 10,1% y 1.524.000 seguidores.

Y si Cristina Pardo ha asumido su primer proyecto como presentadora titular al frente de este espacio, en Prime Time es Alberto Chicote quien ha desarrollado una nueva faceta con el estreno de '¿Te lo vas a comer?', otra de las revelaciones del año al convertirse en el segundo programa más visto de la cadena en 2018 con una media de más de 1,9 millones de espectadores (12,6%) y líder absoluto en su estreno con un 14,6% y 2.208.000 espectadores.

Su clásico 'Pesadilla en la cocina' ha seguido siendo un éxito un año más, con más de 1,7 millones de espectadores de media y el 10,5%, lo que le sitúa como tercera opción absoluta de su franja.

Jesús Cintora ha sido el último en llegar con 'Carretera y manta', que ha obtenido también un buen respaldo por la audiencia con más de un millón de seguidores y el 7,6% de media y formando, junto al ya estrenado el año pasado '¿Dónde estabas entonces?' (1,3 millones espectadores y 7,5% en 2018), dos de las propuestas más diferentes para el prime time entre semana.

Finalmente, las nuevas entregas de 'Scoop' (6,2%), 'Malas compañías' (7,1%) y el documental inédito 'Estrecho' (10,1%), han potenciado el carácter periodístico de la cadena este año.