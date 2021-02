laSexta (6,9%) acumula 31 victorias mensuales consecutivas sobre su rival repitiendo su 2º mejor dato de temporada. También la supera con ventaja en Prime Time (6,3% vs 5,4%) y en Target Comercial, tanto en total día (8,1% vs 6,1%) como en Prime Time (7,4% vs 6,4%).

Es su mejor dato en la franja estelar desde mayo de 2020, tanto en total individuos como en Target Comercial.

La Mañana de lunes a viernes vuelve a ser su franja más fuerte (11,8%) situándose como tercera opción absoluta y por delante de la cadena pública gracias a la fortaleza de ‘Al Rojo Vivo’, programa de debate político líder y el que más crece, aumentando la distancia con su nuevo competidor, y ‘Aruser@s’, en su tercer mejor mes histórico.

A diario, ‘El Intermedio’ es su programa más visto y todos sus espacios de entretenimiento, actualidad e informativos, laSexta Noticias ‘Jugones’, ‘Más Vale Tarde’ y ‘Zapeando’ -en el mes más visto de la historia- se sitúan por delante de sus respectivos rivales con sus datos más altos de la temporada.

laSexta (6,9%), 31 meses de liderazgo ininterrumpido sobre su competidor

Gana a su rival, un mes más, en Prime Time y Target Comercial, en ambos casos con su mejor dato desde mayo de 2020

· ‘Al rojo vivo’ (13,0% y 902.000) es nuevamente el programa de debate político líder y el que más crece, aumentando a +5,6 puntos la ventaja sobre su nuevo rival

· ‘Aruser@s’ (16,0% y 494.000), marca su tercer mes histórico. Líder absoluto en Target Comercial (19,6%), público masculino (18,4%) y los espectadores de 45-64 años (19,5%), además de en País Vasco (18,5%), Valencia (20%), Aragón (19,8%) y Murcia (16,2%)

· laSextaNoticias (9,5% y casi 1,3 M) encadenan su cuarto mes por encima del millón de espectadores hasta su máximo de temporada

· .laSextaNoticias14H (11,5% y casi 1,4 M): el informativo con mejor audiencia de la cadena, duplicando ampliamente a su rival en la franja (4,2%)

· laSextaNoticias 20H (8,2% y +1,2 M): 4º mes por encima del millón de espectadores, crece hasta su segunda mejor cuota del curso y el más visto en 9 meses

· laSextaNoticias Fin de Semana: crecimiento para sus dos ediciones, 10,6% y cerca de 1,2 M la de las 14:00 h (su mejor mes de temporada) y 8,2% y 1,3 M en la de las 20:00 h (también crece este mes)

· ‘Jugones’ (6,4%% y 873.000) bate su máximo de temporada y aumenta la distancia con su competidor a +3,1 puntos

· ‘Zapeando’ (7,3% y 979.000 espectadores) logra el 2º mes más visto de su historia y el más competitivo de la temporada, a +1,4 puntos por delante de su rival

· ‘Más vale tarde’ (6,8% y 848.000) es la actualidad más vista de su franja con su mes más visto desde mayo, líder a +1 punto de ventaja con su competidor

· ‘El Intermedio’ (8,6% y 1,6 M) es el programa más visto de la cadena con récord mensual en cuota desde may-2020 y el mes más visto desde ene-2020

· ‘Salvados’ (1,5 M y 8,0%, +0,7 puntos vs dic) sube al 8,5%. Se alza este mes como el segundo contenido más visto de la cadena, ascendiendo en Target Comercial al 8,9%

· ‘laSexta Noche’ logra su mes más visto desde mayo

· ‘laSexta Columna’ (6,9% y casi 1,3 M) y ‘Equipo de Investigación’ (6,6% y 1,1 M) crecen hasta sus máximos de temporada

· ‘Liarla Pardo’ (7,3% y 1,1 M) logra su mejor mes desde abril 2020