'El Intermedio' consigue su segundo mejor dato histórico con más de 3,1 millones de espectadores (15,3%)

'El Intermedio' consiguió ayer su segundo mejor dato histórico en laSexta. El programa presentado por Wyoming arrasó con 3.132.000 espectadores y el 15,3% de cuota y fue líder de su franja de emisión. El programa lideró el Target Comercial con el 17,4% y en el público comprendido entre 35 y 54 años. Por comunidades, fue lo más visto en Madrid (22,7%), Valencia (16,3%), País Vasco (22%), Aragón (18%), Baleares (14,1%) y Murcia (15%).



'El Ilusionista' en El Taquillazo reunió a más de 2,3 millones de espectadores (13,2%) y fue líder en el público de 45 a 54 años. Por su parte, laSexta/Noticias 14 horas lideró su franja con más de 1,5 millones de espectadores y un 14,5% de cuota de pantalla.



laSexta cerró el día con un 9,5% de share a +3,8 puntos de Cuatro (5,7%) y superando a su más directa competidora en las franjas de Tarde (7,4 % vs 5,5%) , Prime Time (11,9% vs 3,8%) y el Late Night (10,9% vs 2,9%).