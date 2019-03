'El Hormiguero 3.0' (2.679.000 espectadores, 14,5%) y '¡Boom! (2.580.000 espectadores, 19%), líderes absolutos y los programas más vistos de la TV

AUDIENCIAS

Antena 3 lideró este miércoles de forma absoluta las franjas de Sobremesa (13,7%) y Prime Time (13,3%). La Sexta repite como la tercera cadena privada más vista (7,6%), superando un día más a su rival (+2,6 puntos) al que vence también en la Mañana (10,2% vs 5,3%), la Sobremesa (7,5% vs 4,6%), la Tarde (7,8% vs 2,4%) y el Prime Time (7,7% vs 6,4%). Atresmedia Televisión fue este miércoles el grupo audiovisual líder de audiencia con un 28,5% de cuota, siendo además el más seguido de la Sobremesa al Prime Time.