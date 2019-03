Hermanos de Sangre lidera la audiencia de Nitro

Hermanos de Sangre cuenta con 6 premios Emmy en sus estanterías y desde anoche, con el respaldo de la audiencia de Nitro. El estreno de la miniserie de la cadena HBO fue visto por casi 300.000 espectadores y el 1,6% de share.



La serie, que cuenta con la producción de Steven Spielberg y Tom Hanks, mejora los datos de The Listener, emitidos la semana pasada, en la franja del

prime time. Hermanos de Sangre fue visto por el 2,2% de la audiencia masculina, alcanzando el 3% entre la audiencia de 45 a 54 años.



Nitro registró ayer una audiencia media de 1,6% de share, 2 décimas por encima de la audiencia del martes pasado.



SINOPSIS HERMANOS DE SANGRE

Basada en el best-seller del prestigioso profesor e historiador de la Universidad de Nueva Orleans, Stephen E. Ambrose ('Band of Brothers'), Hermanos de Sangre cuenta con el asesoramiento de historiadores y numerosos supervivientes de esta unidad militar.



La historia comienza en 1942 en el campamento norteamericano de Toccoa, Georgia, donde un nutrido grupo de soldados se alista voluntariamente en la Compañía Easy con el aliciente de cobrar un dinero extra de 50 dólares al mes y el deseo de formar parte de la mejor unidad del U.S. Army.



Damian Lewis interpreta al Mayor Richard Winters, Donnie Wahlberg es el 2º Teniente Carwood Lipton, Ron Livingston se mete en el papel del Capitan Lewis

Nilson y Matthew Settle es el Capitan Ronald Speirs.