'Hannibal' invita a cenar a 4,3 millones de espectadores

El menú de NBC el pasado jueves por la noche convenció a 4,3 millones de espectadores. Fueron los que siguieron el estreno de 'Hannibal', la serie que bucea en los orígenes del psicópata más temido y recordado del cine.



La serie, que llega el 11 de abril en AXN España, debutó discreta (4,3 millones y 1.6 en demográficos), aunque mejora los resultados del canal en la franja los jueves, según informa TV Line.



El doctor Lecter no pudo hacer nada contra Sherlock Holmes en CBS: 'Elementary' continúa fuerte con más de 10,3 millones de espectadores. 'The Beauty and the Beast' cae por debajo del millón de espectadores en The CW.