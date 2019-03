Gran Hotel y Tu Cara Me Suena, líderes absolutos del prime time

Gran Hotel recibe con éxito por segunda semana consecutiva a sus 'huéspedes': 3,5 millones de espectadores y el 19,7% de audiencia confirman el éxito de la ficción de Antena 3. La cadena lidera las noches del martes y miércoles con su apuesta por la ficción y los concursos, ya que anoche Tu Cara Me Suena fue visto por el 16% de audiencia, subiendo 2 puntos respecto a su estreno.



GRAN HOTEL, EL ÉXITO DE LA TEMPORADA

La nueva serie de Antena 3 confirma su éxito liderando la noche del martes. Tras finalizar el partido de la Selección (5,7 millones de espectadores y 35,8% de share), Gran Hotel volvió a abrir sus puertas a casi 3,5 millones de espectadores y el 19,7% de audiencia.



Gran Hotel se convirtió la semana pasada en el mejor estreno de la temporada, imponiéndose al resto de cadenas. La ficción alcanzó picos de más del 24% de audiencia, destacando entre el público de 13 a 54 años.



Gran Hotel supera ampliamente a 'Homicidios', la otra ficción de la noche. La serie de Telecinco marcó su mínimo el pasado martes, con 1,6 millones de espectadores y poco más del 10% de audiencia. La ficción protagonizada por Eduardo Noriega cae casi 6 puntos con respecto a su estreno (15,9% de cuota).

TU CARA ME SUENA, LÍDER ABSOLUTO DEL MIÉRCOLES

El programa presentado por Manel Fuentes, Tu Cara Me Suena, sigue sumando seguidores. Tras su estreno el pasado 28 de septiembre con más de 2 millones y el 14% de audiencia, el espacio lidera la noche del miércoles con el 16% de cuota de pantalla y más de 2,6 millones de espectadores marcando su récord de audiencia.



El concurso de Antena 3 fue todo un éxito en las redes sociales y volvió a copar los temas más comentados de Twitter, consiguiendo 4 'trending topics' en España: Camaron, Rocío Jurado, Raphael y Toñi Salazar.



Tu Cara Me Suena se impone al resto de ofertas del prime time del miércoles, superando ampliamente a 'Tierra de Lobos'. La serie de Telecinco fue vista por 2,5 millones de espectadores y el 13,5% de la audiencia, cayendo más de 2 puntos respecto al estreno de su segunda temporada.



La Sexta estrenaba anoche con éxito la serie 'The Killing', la última gran producción de AMC. La ficción protgonizada por Mireille Enos fue vista por una media de 1,4 millones de espectadores y el 8% de cuota.