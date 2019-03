¿Dónde están las emisiones más vistas de Telecinco? ¿Y de Cuatro?

Telecinco "desaparece" del mapa. Por primera vez, se produce un hecho insólito en los rankings de las emisiones más vistas del mes. Telecinco queda fuera de juego y lo hace de manera continuada. En enero ninguna de las 25 emisiones más vistas por la audiencia corresponde a Telecinco. Esto significa que a pesar de ser la segunda cadena más vista del país, por detrás de La 1 de RTVE, la privada ya no cuenta con espacios de referencia que logren despuntar entre la competencia.



La situación es cuanto menos preocupante. Telecinco ha realizado una gran apuesta de programación en los últimos meses y ahora se está viendo que el esfuerzo realizado ha quedado sin recompensa. Es la primera vez que 'Gran Hermano' u 'Operación Triunfo' se quedan sin plaza en el ranking mensual, sobre todo, teniendo en cuenta que con algo más de 3 millones de espectadores hay ya espacios dentro de estas listas. Esta situación vuelve a reflejar el fracaso de la última edición de 'OT' y la bajada de audiencia experimentada por el reality de Mercedes Milá.



Telecinco lleva una década diseñando su parrilla en torno al reality de turno. Hasta hace poco le era suficiente para liderar e imponerse al resto de cadenas de la competencia, sin embargo, hoy día la situación ha cambiado... y mucho. Ni siquiera con los dos realities más importantes de España Telecinco logra tener presencia en los rankings de las emisiones más vistas. Insólito.



TAMPOCO 'TIERRA DE LOBOS' SE CUELA EN EL RANKING

En esta temporada, la cadena de Mediaset ha realizado también una importante apuesta por la ficción. 'Tierra de Lobos', estrenada a finales de septiembre, ha sido su ficción más ambiciosa hasta la fecha, sin embargo, tampoco ha logrado una posición preferente en noviembre o diciembre coincidiendo con los capítulos finales de su primera temporada.



En los últimos 3 meses, tan solo una emisión de Telecinco aparece -como si de un espejismo se tratase- en uno de los rankings. En el listado de noviembre, en el puesto nº 16, encontramos uno de los capítulos de 'Aída'. La comedia de Globomedia se cuela con una audiencia media de 3.606.000 espectadores (16,8%). Una y no más. Ninguna otra emisión de Telecinco vuelve a aparecer en el ranking de noviembre, diciembre o enero.



NOVIEMBRE

Si tenemos en cuenta las 25 emisiones más vistas del mes de noviembre destaca, sobre el resto, La 1 de Televisión Española. Conviene recalcar que quedan fuera del listado los espacios meteorológicos, así como aquellos espacios inferiores a 5 minutos de duración. La cadena pública cuenta con un total de 17 emisiones: 6 ediciones del 'Telediario 2'; 3 capítulos de 'Cuéntame cómo pasó'; 2 'Películas de la semana'; 2 partidos de Champions; 1 amistoso de La Roja; 1 capítulo de 'Águila Roja'; 1 entrega de 'Españoles en el Mundo'; y también el partido de la Masters Cup disputado entre Nadal y Federer.



Por detrás queda La Sexta con 4 emisiones (2 partidos de Liga y 2 carreras de Fórmula 1) y Antena 3 con 3 emisiones. La cadena de Planeta logró en noviembre colocar 3 de los capítulos de la arrolladora Hispania entre los espacios preferidos por los espectadores. La ficción de Bambú Producciones logró además posiciones destacadas (nº 9, 11 y 13) frente a la competencia, siempre con audiencias muy superiores a los 4 millones de fieles.



DICIEMBRE

Durante el mes de diciembre Antena 3 logró incrementar el número de emisiones en el ranking de los 25 espacios más vistos por la audiencia. Además de 3 nuevos episodios de Hispania, la privada logró sumar otras 2 emisiones con las dos primeras películas de la saga de 'Las Crónicas de Narnia'. Cuatro de las cinco emisiones superaron nuevamente la barrera de los 4 millones de espectadores. Por su lado, laSexta se quedó con 2 únicas emisiones: 1 partido de Liga y otro correspondiente a la Copa del Rey.



La 1 de Televisión Española acaparó nuevamente el ranking con 18 emisiones. En esta ocasión correspondieron a: 5 películas; 4 capítulos de 'Cuéntame cómo pasó'; 4 ediciones del 'Telediario 2'; 1 partido de la Champions; y 4 espacios navideños (Campanadas desde la Puerta del Sol y desde el municipio tinerfeño de Adeje y 2 programas previos a las 12 Uvas).



ENERO

En este último mes de enero, la serie Hispania ha dado el relevo a El Barco. Así las 3 emisiones que Antena 3 tiene en este nuevo ranking corresponden a la nueva ficción de Globomedia. Destacable el estreno de la serie que con 4.769.000 espectadores (23,4%) logra la 5ª plaza del ranking. Por su lado, La Sexta suma 4 emisiones: 3 partidos de la Copa del Rey y uno más de la Liga española.



La 1, al igual que en diciembre, cuenta con 18 emisiones. Destacan, sobre todo, 6 títulos cinematográficos y 6 emisiones de la segunda edición del 'Telediario'. Además, de un reportaje de 'Españoles en el Mundo', los espectadores se decantaron también en enero por 3 capítulos de 'Cuéntame cómo pasó' y los primeros 2 de '14 de abril. La República', la nueva ficción de DiagonalTV.



¿Y CUATRO?

Cuatro, por su lado, es como si no existiese. La nueva cadena de Telecinco no aparece en el ranking de enero, pero tampoco en diciembre o en noviembre, cuando todavía pertenecía a Prisa. Sin eventos deportivos o programas o series de referencia Cuatro no aparece en el ranking mensual de las emisiones más vistas.