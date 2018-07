El 'access prime time' se ha convertido en un quebradero de cabeza para Cuatro y no sabe qué hacer. El último intento de la cadena de Mediaset para reflotar esta franja previa al horario estelar de la televisión en nuestro país es 'Lo sabe, no lo sabe'. El concurso de Cuatro promedia un 4,6% de audiencia en lo que va de 2013, convirtiéndose en la sexta opción de su franja.



'Lo sabe, no lo sabe' se encuentra 1,4 puntos por debajo la media de Cuatro (5,9%) y no alcanza los 900.000 espectadores de media en lo que va de año. El concurso se queda muy lejos de la audiencia media que registran los programas estrella de esa franja en lo que va de año: 'El Hormiguero' en Antena 3 logra un 11,3% de share y más de 2,3 millones de espectadores y 'El Intermedio' en laSexta, que está por encima de los 2 millones de espectadores (10,4% de share).



En la franja de emisión de 'Lo sabe, no lo sabe', Antena 3 registra un 10,5% (+5,9 puntos que el programa) y laSexta, su principal competidora, supera a Cuatro en +3,9 puntos.



Si nos fijamos en los públicos, 'Lo sabe, no lo sabe' (5,8%) pierde 1,3 puntos respecto a Cuatro (7,1%) entre los espectadores más jóvenes. 'El Intermedio' promedia 7,3% de share en ese mismo público y 'El Hormiguero' alcanza un 14,8% de cuota (+9 puntos que 'Lo sabe, no lo sabe').



El concurso presentado por Juanra Bonet se suma a una larga lista de intentos de Cuatro por mejorar esta franja de su parrilla desde julio de 2011. El único programa que superó los 5 puntos de media fue el programa veraniego 'Mójate' (5,2%). Otros intentos fallidos han sido 'Uno para ganar' (4%), 'El Cubo' (3,7%), 'Frikiliks' (3,5%) y 'LNDL2' (2,2%).



Concursos, programas de humor, scketches... todo tipo de formatos que no han cuajado entre la audiencia. Ni entre los directivos del grupo: 'Guasap' era la gran apuesta de Cuatro para el 'access prime time' esta temporada que nunca llegó a estrenarse. Cuatro no sabe qué hacer con su access.