Claudia Bassols triunfa con '¡Rob!'

Un americano en una familia de mexicanos... y una española. La actriz Claudia Bassols (Gavilanes) triunfa al otro lado del charco con la comedia '¡Rob!', de la cadena estadounidense CBS.



"El resultado fue espectacular y muy gratificante. Tenemos el apoyo de la gente y eso significa muchísimo" ha declarado Bassols acerca del éxito del estreno de la comedia protagonizada por Rob Schneider. Más de 13,4 millones de espectadores (4,1/ 11 en demográficos), una cifra por encima de las previsiones de la CBS, que no quedó muy convencida y no la incluyó en sus estrenos de otoño.



La serie '¡Rob!' está protagonizada por Schneider, quien encarna a un paisajista recién casado con Maggie, la dueña de una boutique a la que conoció seis semanas atrás. La relación del arquitecto con los miembros de su nueva familia méxico-americana da pie a numerosos equívocos y situaciones cómicas.



Claudia Bassols interpreta a una mexicana, algo que para ella "es un signo más de la riqueza cultural de Estados Unidos". La actriz está viviendo una "gran oportunidad", pero no deja de trabajar en España.



Ejemplo de ello es '¿Quieres algo más?', la webserie de El Sótano. Dirigida por Joaquín Oristell, es el ejemplo de la edad de oro que viven las series online.