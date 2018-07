Las cadenas de TDT de Atresmedia TV, líderes de enero

En lo que se refiere a las cadenas temáticas, pese a contar con un canal menos que Mediaset, las TDT de Atresmedia TV son líderes absolutas del mercado con un 9,3% en su conjunto, frente al 9,1% de cuota que suman las de Mediaset. Arrebatan el liderazgo a las cadenas de Mediaset –que tienen una más desde hace un año-, hito que no se producía desde abril de 2013 y las superan, además, con la mayor distancia (+0,2 puntos) desde que tienen Nueve (diciembre 2012).



Neox es la temática líder del Grupo (2,2%) y logra un 7,6% en jóvenes y un 3,3% en Target Comercial, la temática con mejor perfil comercial. Protagoniza el ranking de los más visto de las temáticas en el mes con 'Los Simpson'. De hecho, las ocho emisiones más vistas son capítulos de la serie de animación. El más visto reúne a casi un millón de espectadores (975.000 y 4,7% el 27 de enero).



Nova (2,1%) crece +0,1 vs. diciembre y vuelve a ser la temática femenina más vista del mercado y amplía su distancia con Divinity, que baja -0,1 (1,6%), Nueve (0,5%) y laSiete (1,2%). Además, el canal tiene un atractivo perfil comercial (2,4% en Target Comercial) y logra sus mejores resultados en el público de 13 a 34 años (2,8%). Se mantiene imbatible como líder temática de la Tarde de lunes a viernes con un 3,4% de media. Destaca especialmente 'Corazón indomable', líder absoluto de su franja con un 4,1% y 479.000 espectadores.



En enero se despide 'La patrona', la novela más vista de su historia (557.000 y 3%) y que se coloca cada día entre las emisiones más vistas del día de las temáticas. Su final es la emisión más vista de la historia de Nova (793.000). Pero ya tiene sustituta, 'Una maid en Manhattan', que promedia en enero 551.000 espectadores y un 2,9%.



Xplora crece respecto a diciembre (+0,1) e iguala máximo de temporada, con un 1,7%. Alcanza un destacado 2,5% en Target Comercial. De nuevo, es la cadena favorita de las Madrugadas por delante incluso de las generalistas, con un 9,1%. Así, Atresmedia TV conquista todas las franjas televisivas salvo el Late Night.



Nitro mantiene su dato del mes anterior (1,6%) y sigue muy por delante del canal masculino de Mediaset (1,2% de Energy). Destaca 'El chiringuito de Jugones', que se estrena como líder de la noche deportiva frente a sus competidores de Energy y Teledeporte. Así, cierra su primer mes con un 2,6% de share y 176.000 seguidores. Su máximo hasta el momento es un 4%, registrado el 20 de enero, día que superó a 'Tiki Taka' (3%) en Cuatro. El espacio conducido por Josep Pedrerol duplica la media de la cadena en la franja en temporada (1,3%) y se coloca como tertulia deportiva líder por encima de 'Tiki Taka' (2,1%) de Energy y 'Estudio estadio' (1,3%) de Teledeporte en días de competencia.



laSexta3 (1,7%) crece +0,1 respecto a diciembre y logra su mejor mes de la temporada. Emite la película no infantil más vista de las temáticas: 'Serendipity' (704.000 y 3,4% el 2 de enero) y sus películas en el horario estelar logran colocarse como líderes de su franja en varias ocasiones.