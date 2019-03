Atresmedia TV (30,3%), Antena 3 (14,7%) y laSexta (8,1%) logran un triple liderazgo del Target Comercial en Prime Time

Atresmedia TV (30,3%), Antena 3 (14,7%) y laSexta (8,1) han conseguido en mayo un triple liderazgo en Target Comercial en Prime Time frente a sus respectivas competencias, lo que supone tener las ofertas más atractivas del horario estelar entre este apreciado segmento.

Antena 3 consolida su audiencia en mayo y cierra el mes con un 12,5% de cuota. Es la televisión colíder de la Mañana con un crecimiento de +0,7 puntos hasta el 13,4% de cuota. También lidera entre el público masculino y los ámbitos de Valencia (14,1%), Castilla-La Mancha (15,4%), Aragón (13,9%) y Baleares (12,7%). Su liderazgo en Target Comercial en la franja estelar es de +1,6 puntos respecto a su rival: 14,7% vs 13,1%.

En mayo, Antena 3 logra la emisión más vista del mes con la Champions (8.920.000 y 48,9%), el mejor estreno de ficción en dos años con ‘La casa de papel’ (25,1%) y el programa diario más seguido de la televisión con ‘El Hormiguero 3.0’ (14,5% de media en mayo).

laSexta, por su parte, finaliza mayo con un 6,6% de share (+0,3 vs abril) y vuelve a situarse líder sobre Cuatro (6,1%), ya durante nueve meses seguidos, y lo hace con la mejor distancia desde noviembre de 2016. También gana a su competidor directo en el Prime Time, franja en la que aumenta su distancia al registrar un 7,3% de cuota, frente al 6% de la cadena de Mediaset. Además, se impone a Cuatro en la Sobremesa y la Tarde. Este mes, arrebata a su rival el Target Comercial, al que gana tanto en el Día (7,2% vs 7,1%) como en Prime Time (8,1% vs 7,7%).

Con estos resultados, Atresmedia Televisión mejora su audiencia y marca un 26,4% de cuota. Vuelve a ser líder del Target Comercial en Prime Time (30,3%, +0,2 vs abril) y crece en este target en el global del día +0,3 puntos hasta el 28,4%. De nuevo grupo líder de la Tarde (28,1%), obtiene junto a la franja de Prime Time (27,2%) sus mejores bandas.

Además, vuelve a ser en mayo el grupo con más consumo en diferido: 23,9%, su mejor dato del año (y el mejor desde noviembre 2016). Antena 3 vuelve a ser la cadena más vista hasta 7 días después en el televisor con un 15,4%, su mejor cuota de la temporada y desde hace más de un año (abril 2016).

Nova (3,1%) es la temática con más seguimiento en este consumo. Crece respecto a abril (2,7%) y logra su mejor cuota desde enero y Atreseries (1,2%) vuelve a ser la temática nueva con más audiencia en diferido por encima incluso de muchas veteranas.

De las emisiones en diferido, Antena 3 vuelve a ser la protagonista este mes copando el top 10. Las dos emisiones más vistas en diferido son dos capítulos de ‘Allí abajo’. La más vista vuelve a superar los 400.000 espectadores y es la cuarta emisión en abierto más vista del año en diferido tras otros tres capítulos de la serie.

Todos los capítulos de ‘La casa de papel’ se colocan también entre lo más visto del mes en diferido. Y ‘Top Chef’ también aparecen en el ranking. La emisión más vista en diferido de una temática en abierto es de Neox: el último capítulo de la temporada 10 de ‘The Big Bang Theory’ con 126.000 espectadores.

Antena 3, colíder de la Mañana, con todos sus programas en ascenso

Antena 3 ha sido en mayo la televisión colíder de la Mañana, franja en la que ha subido +0,7 puntos respecto a abril hasta un 13,4% de cuota gracias a la estabilidad y el crecimiento de sus programas emblema:

‘Espejo público’ sube +0,9 puntos hasta el 17,7% y más de 450.000 seguidores de media en el mes, datos con los que continúa en su mejor temporada de la historia con un 18,2%. ‘Un café con Susanna’ registra en mayo un 12,7% y 300.000 seguidores de media, mientras que ‘Espejo público: la última hora’ sube medio punto hasta el 12,8% y 420.000 espectadores.

‘Karlos Arguiñano en tu cocina’ también sube +0,9 puntos hasta el 14,7% con más de 580.000 seguidores y ‘La ruleta de la suerte’ cierra el liderazgo de Antena 3 en la Mañana manteniendo su reinado un mes más, con subida también de medio punto, hasta el 17,2% de cuota y más de un millón de seguidores.

Líder absoluta en el access Prime Time

Antena 3 también es la cadena líder absoluta del acces Prime Time gracias al programa diario más visto de la televisión, [[LINK:EXTERNO|||http://www.antena3.com/programas/el-hormiguero/|||‘El Hormiguero 3.0’]], que cierra mayo con un 14,5% de cuota y cerca de 2,6 millones de seguidores de media en el mes. El programa que conduce Pablo Motos es líder de su franja, por noveno mes consecutivo, con una distancia de +3,7 puntos respecto a Telecinco y de +4,5 puntos sobre La 1.

Rey del ‘minuto de oro’ un mes más, logra en mayo su segundo mejor registro de la temporada con la visita de Shakira, que siguieron el pasado lunes 29 de mayo un 18,8% de la audiencia y cerca de 3,4 millones de espectadores.

El Prime Time del lunes también es dominio de Antena 3 con la emisión de [[LINK:EXTERNO|||http://www.antena3.com/series/alli-abajo/|||‘Allí abajo’]], la serie más vista del año con una media de más de 3,1 millones de espectadores y un 19,7%, líder a a casi 7 puntos de Telecinco (13%).

Los martes llega un nuevo título de Series Atresmedia, ‘La casa de papel’, que arranca como el mejor lanzamiento de ficción de la temporada y de los dos últimos años (abril 2015), con un 25,1% de cuota. El primer capítulo es, además, la emisión de ficción más vista del mes con más de 4 millones de seguidores (4.090.000). Con 3 millones de seguidores y el 18% de media en los capítulos que lleva emitidos, es una de las ficciones más vistas de la televisión en mayo. Este estreno es la emisión de ficción con más autores del mes: más de 4.500 autores únicos y 10.500 tuits.

El primer martes del mes se disputó El Real Madrid- Atlético de Madrid de Champions ante el 48,9% de la audiencia y 8.920.000 espectadores, el mejor partido de Champions de toda la temporada y la semifinal más vista desde 2014. Fue líder en todos los targets y ámbitos de su franja. Además es lo más visto del mes en la televisión.

Los miércoles, ‘Top chef’ crece en mayo, mes que cerró su cuarta temporada, hasta un 12,8% y más de 1,6 millones de espectadores, líder del Target Comercial (16,1%).

Ese mismo día de la semana llega [[LINK:EXTERNO|||http://www.antena3.com/programas/lo-que-la-verdad-esconde-caso-asunta/|||‘Lo que la verdad esconde: caso Asunta’]], que arrancó el miércoles 24 de mayo con más de 2,5 millones de espectadores (2.553.000) y el 15,9% de cuota.

Los viernes, ‘Tu cara no me suena todavía’ sigue siendo una de las ofertas más potentes del día y aumenta su audiencia en su recta final hasta el 19,7% de cuota y más de 2,3 millones de espectadores, líder y lo más visto del viernes 26 de mayo. El espacio de Antena 3 también tiene una importante repercusión en Twitter: es el programa más comentado de los viernes (casi 44.000 comentarios generados en mayo).

En el terreno de las series diarias, Antena 3 se mantiene como líder de ficción de Sobremesa y Tarde con sus dos títulos: ‘Amar es para siempre’ eleva medio punto su seguimiento hasta el 12,9% y más de 1,4 millones de seguidores y ‘El secreto de Puente Viejo’ consolida su audiencia en abril con un 15,1% y cerca de 1,5 millones de seguidores.

Por la tarde, los concursos de Antena 3 mantienen sus registros un mes más: ‘¡Ahora caigo!’ cierra mayo con un 12,8% y más de 1,1 millones de espectadores y ‘¡Boom!’ sube al 12% de cuota, con más de 1,2 millones de espectadores.

La Tarde del fin de semana es territorio del ‘Multicine’, que sigue sin encontrar rival y lidera de forma absoluta en todas sus franjas y sesiones, con una media del 13,6% y más de 1,5 millones de seguidores. Sus mejores pases son el primero y el segundo, con cuotas del 14,5% y un 14,8%, respectivamente.

Antena 3 Noticias 1 Fin de Semana, informativo privado líder

En el terreno informativo, destaca el liderazgo de Antena 3 Noticias 1 Fin de Semana entre la oferta privada como la edición de Sobremesa más seguida con cerca de 1,6 millones de espectadores y el 14% de cuota. La segunda edición del informativo que conducen Matías Prats y Mónica Carrillo registra en mayo cerca de 1,4 millones de espectadores (10,7%). A diario, Antena 3 Noticias 1, con María Rey y Sandra Golpe, mejora su resultado de abril y sube al 12,9% de cuota y más de 1,6 millones de espectadores y bate su máximo diario de temporada en el festivo 1 de Mayo con un 15,3%, mientras que la edición que conduce Vicente Vallés supera los 1,4 millones de seguidores (10,8%).

laSexta suma 9 meses de liderazgo sobre Cuatro y a más ventaja

laSexta finaliza mayo con un 6,6% de share (+0,3 vs abril) y sube en Prime Time hasta el 7,3% (+0,6 vs abril), por lo que amplía su ventaja con Cuatro en +0,5 y +1,3 puntos respectivamente y vuelve a superar a su rival. Ya son nueve meses consecutivos los que laSexta se impone a la cadena de Mediaset y en esta ocasión lo hace con la mejor distancia desde noviembre 2016.

‘laSexta Noticias’ (9,5%) se mantiene en su mejor resultado del año y suma ya 59 meses (desde jul-12) por delante de Noticias Cuatro (6,4%), al que aventaja en +3,1 puntos.

La edición de las 14h L-V, con Helena Resano, es la mejor de las ediciones de la cadena y logra aumentar sus seguidores hasta superar los 1,3 millones de media en el mes, con un 12,7% de cuota. Encadena 59 meses por encima de Noticias Cuatro 1 (desde jul-12). La segunda edición, conducida por Cristina Saavedra, casi duplica a su competidor directo al promediar en mayo un 8,5% de cuota (frente al 4,4% de Noticias Cuatro 20H) con cerca de 900.000 seguidores. En el fin de semana, la segunda edición que conduce Cristina Villanueva se impone a su competidora por quinto mes consecutivo al registrar un 5,6%, mientras que la primera logra un 9,5% de share y cerca de 830.000 seguidores.

‘Al Rojo Vivo’ prosigue con su dominio absoluto como el programa de actualidad líder de su franja. Suma en mayo 20 meses por delante de ‘Las Mañanas de Cuatro’ al obtener un 12,1% de cuota y más de 750.000 espectadores (frente al 11,2% que registra en mayo el espacio de Cuatro).

Este mes vuelve a sobresalir la fórmula ‘Al rojo vivo’-‘El Objetivo’, tanto es así que el Especial ‘Al rojo vivo: Objetivo PSOE’ arrasó el pasado 21 de mayo al situarse como líder absoluto de la noche y lo más visto de todo el fin de semana con más de 2,8 millones de espectadores (2.836.000) y el 15,3% de cuota. El especial dirigido y presentado por Ana Pastor y Antonio G. Ferreras llevó a laSexta a liderar el Prime Time con un 12,6% de cuota.

También laSexta fue la cadena elegida para seguir el debate entre los tres candidatos a la Secretaría General del PSOE desde ‘Al rojo vivo’, que lideró la cobertura con su especial. La emisión del encuentro entre Susana Díaz, Pedro Sánchez y Patxi López, de las 12:22 a las 14:04 horas, fue seguida en la cadena de Atresmedia TV por cerca de 700.000 espectadores (695.000) y el 12,1% de cuota (+2,2 puntos sobre Cuatro y +9,7 puntos respecto al Canal 24 Horas).

[[LINK:EXTERNO|||http://www.lasexta.com/programas/el-intermedio/|||‘El intermedio’]] es el programa diario más visto de laSexta y logra en mayo su mejor mes del año, un 10,4% (+0,4% vs abril), además de la mejor distancia con Cuatro en la temporada, con una ventaja de +3,6 puntos. También vive este mes su récord de temporada, el pasado 22 de mayo, cuando fue líder absoluto de su franja con un 13,6% de cuota y más de 2,3 millones de seguidores.

En la franja vespertina, ‘Más vale tarde’ continúa en su mejor temporada histórica (7,7%) tras firmar en mayo un 7,5% y cerca de 680.0000 seguidores. ‘Jugones’, con Josep Pedrerol, alcanza los 650.000 espectadores en mayo, con un 5,2% de cuota.

En la Sobremesa, ‘Zapeando’, capitaneado por Frank Blanco, sube en mayo al 6,5% de cuota, con más de 760.000 espectadores y marca una distancia con su inmediato competidor de +3,6 puntos.

En Prime Time, los estrenos de laSexta en mayo arrancan con un balance en positivo: ‘Dentro de’ promedia un 6,8% de cuota y más de 1,2 millones de espectadores y ‘La isla’ atrapa a una media de más de 1,4 millones de seguidores, con el 8,2% de cuota. ‘Salvados’ concluye temporada y lo hace de nuevo como el programa más visto de la cadena con 2.132.000 espectadores y el 11,1% de cuota.

‘El taquillazo’ conquista el liderazgo sobre su rival al subir +1,4 puntos respecto al mes pasado, por lo que cierra mayo con más de 1,2 millones de espectadores y el 7,8% de cuota, a +0,6 décimas de Cuatro. Entre sus emisiones de este mes, destaca ‘El sicario de dios’ (22 de mayo), seguida por 1.419.000 espectadores y el 8,6%.

’laSexta Noche’ concluye el mes con un 7,6% de cuota y cerca de 900.000 seguidores de media. La emisión de actualidad con más audiencia social del mes vuelve a ser el programa que conducen Iñaki López y Andrea Ropero. La emisión del 6 de mayo alcanza unos 8.517 autores únicos y 32.520 tuits.

El domingo, ‘El objetivo de Ana Pastor’ experimenta una subida de +0,7 puntos y +119.000 espectadores hasta superar los 1,1 millones de media en mayo (6,7%).

Los viernes, crecen todos los programas de Prime Time: ‘Equipo de Investigación’ hasta superar el millón de espectadores (6,3%, +0,2) y ‘laSexta Columna’ también sube y rebasa los 1,2 millones de seguidores, con un 8,3% en mayo (+0,3 vs abril), mes en el que iguala su mejor edición de la temporada con ‘Pedro al volante: recalculando ruta’, que alcanzó un 9% el pasado 26 de mayo.