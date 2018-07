Antena 3 cierra noviembre con 14,3% de audiencia, su mejor mes desde diciembre de 2013 y su mejor noviembre en siete años (desde 2008). Este mes es la cadena más vista del prime time, la franja de mayor interés comercial, con un 15,5% de share (a +0,5 puntos de Telecinco). También es líder de la franja de Mañana con un 14,5% de cuota.



Antena 3 encadena su cuarto mes de crecimiento consecutivo, en noviembre con la mayor subida junto a laSexta, de +0,3 puntos hasta el 14,3% de cuota. Con ascensos en la mayoría de franjas, experimenta el crecimiento más alto en el Prime Time, +1,1 puntos, hasta alcanzar el liderazgo en la franja, con un 15,5% de cuota (a +0,5 puntos de Telecinco).



También es la televisión líder de la Mañana con un 14,5% (+0,7 puntos vs Telecinco) y la más seguida los fines de semana con un 13,2% de share. Antena 3 lidera las franjas de Mañana (10%), Sobremesa (13,8%), Tarde (13,4%) y Prime Time (14,1%) en los fines de semana. De lunes a viernes, lidera asimismo de forma absoluta la Mañana (16,9%) y el Prime Time (16%).



Por ámbitos regionales, Antena 3 es la cadena más vista en Madrid (15,9%), Valencia (16,9%), Aragón (13,7%), Baleares (14,6%) y Castilla y León (18,5%). También es la cadena líder entre el público de 35 a 54 años.



El crecimiento y liderazgo en la franja estelar se debe a su variada oferta de contenidos, donde ofrece la mejor ficción nacional, el deporte de la Champions, el programa de entretenimiento líder, el talent de los profesionales gastronómicos por excelencia y los títulos cinematográficos más seguidos del fin de semana.



Así, los lunes 'Mar de plástico' se sitúa como la serie más seguida del mes con una media de más de 3,7 millones de espectadores y el 20,8% de cuota, lo que la convierten en líder absoluta, a +7,3 puntos de Telecinco. Según se acerca el desenlace del caso, crece la expectación y este lunes 30 de noviembre consigue su tercer mejor registro con 3.904.000 y 22,1%, los mejores datos desde sus dos primeros capítulos en septiembre.



El martes, con la Champions, Antena 3 coloca la emisión más vista del mes y la más seguida de toda la temporada gracias al partido disputado entre el Real Madrid-París Saint Germain: 34,5% y 6.582.000 espectadores, líder absoluto de su franja y de todos los targets y la mayoría de ámbitos.



El FC Barcelona-AS Roma, también de Champions entra en el top 10 de emisiones más vistas del mes con más de 4,5 millones de espectadores (23,2%) y líder igualmente de su franja.

Los miércoles, 'Top Chef' entra en su recta final con un promedio en noviembre del 13,3% de cuota y más de 2 millones de espectadores. Con más de 89.000 comentarios en el mes y unos 6.700 autores de media, es lo más comentado de los miércoles en Twitter.



'Velvet' sigue conquistando seguidores en la noche de los jueves y se sitúa como lo más visto del día y líder de su franja con una media en el mes de casi 3,3 millones de seguidores (3.288.000) y el 18,6% (+1,1 puntos respecto al mes pasado). En noviembre, la serie encadena cuatro máximos consecutivos hasta registrar en su capítulo más visto de la temporada 3.382.000 seguidores (19 de noviembre).



Y el viernes, continúa el espectáculo de la mano de 'Tu cara me suena', que amplía su reinado como lo más visto y líder absoluto del día, este mes con una media del 22,4% de cuota (+0,4 vs octubre) y más de 3,2 millones de seguidores, a +4,6 puntos de ventaja frente a Telecinco y +16 puntos sobre La 1. En noviembre marca su emisión más vista de la temporada, el pasado día 27, con 3.355.000 espectadores. Es el programa que más repercusión genera en Twitter los viernes, con casi 194.000 comentarios en noviembre y unos 15.000 autores de media por emisión.



Además de la franja estelar, el access prime time también es dominio de Atresmedia Televisión con las mejores bazas de la televisión. En Antena 3, 'El Hormiguero' sigue sin alcanzar su techo y logra, por segundo mes consecutivo, su máximo histórico mensual al crecer nada menos que +1,9 puntos hasta el 17% y 3,3 millones de seguidores (3.311.000), de nuevo líder absoluto de su franja, a +5,1 puntos de ventaja frente a Telecinco y +5,8 de La 1.



Todos los días entre las emisiones más vistas, 'El Hormiguero' marca en noviembre, además, sus máximos históricos diarios en cuota y espectadores. La visita de Pablo Iglesias el pasado día 3 otorga al programa conducido por Pablo Motos su máxima cuota histórica (21,7%), mientras que Bertín Osborne protagoniza, el pasado día 16, la emisión histórica más vista del espacio y la primera que supera los 4 millones de seguidores: 4.172.000 espectadores.



El cine viene representado por las marcas líderes de la televisión: El Peliculón con un 17,1% y más de 2,8 millones de espectadores de media y multicine, con un 13,7% de cuota y más de 1,8 millones de espectadores de media. La película más seguida del contenedor líder del prime time en el fin de semana es este mes 'Los juegos del hambre: Sinsajo (parte 1)' con 3.774.000 espectadores y el 20,6% de cuota (29 de noviembre).



Igualmente, en el fin de semana la Fórmula 1 despide el Mundial con las carreras de México (2.390.000 y 14,2%) y Abu Dhabi (2.035.000 y 18,9%) como las más destacadas y líderes absolutas en su emisión.



ANTENA 3 NOTICIAS CRECE EN TODAS SUS EDICIONES

En noviembre, mes marcado por los atentados de París, Atresmedia Televisión ha sido la referencia informativa y sus informativos, Antena 3 Noticias (13,7%, +0,6 vs octubre) y laSextaNoticias (10,6%, +0,7), los que más han crecido este mes.



Así, Atresmedia Televisión fue la referencia líder elegida por la audiencia para informarse de los atentados de París durante el fin de semana. Así, ofreció más de 20 horas de información en los distintos programas e informativos de sus cadenas principales Antena 3 y laSexta entre el sábado y el domingo. Sus ediciones informativas, así como sus principales especiales, fueron la opción elegida para la mayoría de los espectadores.



En Antena 3, el especial de los Servicios Informativos desde el plató de 'Espejo Público' que condujeron Sandra Golpe y Albert Castillón lideró de forma absoluta su franja durante sus casi 4 horas y media de emisión con un 15,1% de cuota y cerca de un millón de seguidores.



laSexta comenzó el sábado su cobertura especial cerca de las 10:00 horas con 'Al Rojo Vivo: Edición Especial/Atentados en París', presentado por Antonio G. Ferreras durante más de 4 horas, que fue lo más seguido junto al especial de Antena 3 Noticias con un 10,8% de cuota y cerca de 600.000 espectadores, datos que doblaron la audiencia del especial ofrecido por Cuatro (4,8% y 267.000).



Especiales que ahondan en la vocación informativa del grupo, en un mes en el que Antena 3 Noticias vuelve a experimentar un crecimiento en todas sus ediciones. Tanto es así que Antena 3 Noticias 1, con Vicente Vallés y Lourdes Maldonado de lunes a viernes y Mónica Carrillo los fines de semana, es líder de su franja con un 15% de cuota (frente al 14,9% de La 1 y el 13,5% de Telecinco), lo que supone un ascenso de +0,9 puntos respecto al mes pasado.



A diario, Antena 3 Noticias 1 crece al 14,8% (+0,7) y más de 1,8 millones de espectadores, mientras que la segunda edición anota el mejor mes desde que Álvaro Zancajo y Sandra Golpe presentan las noticias de la noche: 12,7% (+0,7) y supera los 2 millones de seguidores.



En el fin de semana, Antena 3 Noticias 1 crece y es líder absoluto de la Sobremesa con un 15,6% y 1.994.000 espectadores (frente al 14,3% del Telediario 1 Fin de Semana de La 1 y el 11% que consigue Informativos Telecinco 15:00 horas Fin de Semana) tras crecer asimismo en +1,6 puntos.



La segunda edición del fin de semana, Antena 3 Noticias 2 Fin de Semana, también crece hasta el 12,3%, con más de 2 millones de seguidores.



ANTENA 3 TAMBIÉN LIDERA LA MAÑANA

Continuando con la oferta informativa y de actualidad, 'Espejo Público', presentado por Susanna Griso, también es el magazine matinal que más crece (+0,4 puntos vs. octubre) hasta registrar una audiencia media en noviembre del 17,9% de cuota y 525.000 espectadores, su mejor mes de la temporada.



En noviembre, el magazine de Antena 3 marca además su máximo de temporada con su especial del pasado lunes 16, líder absoluto durante sus 4 horas de emisión en una edición dedicada a recoger la última hora y analizar los acontecimientos ocurridos en París. Anotó su máximo del curso con un 21,3% y 635.000 espectadores, a +3,7 puntos de distancia en franja de coincidencia (09:00-12:35 horas) con 'El programa de Ana Rosa'.



El magazine matinal de Antena 3 contribuye a la hegemonía de la cadena en la franja, donde marca un 16,9% de lunes a viernes (frente al 16,3% de Telecinco y el 9,4% de La 1) al igual que 'Karlos Arguiñano en tu cocina', que registra en noviembre un 16,6% de cuota y más de 650.000 seguidores.



Cierra la Mañana 'La ruleta de la suerte', de la mano de Jorge Fernández, que se sitúa un mes más como líder absoluto de su franja, de nuevo por encima del millón de espectadores y el 17,3% de cuota.



En la Sobremesa, 'Amar es para siempre' consolida su audiencia en noviembre con cerca de 1,6 millones de espectadores y el 14,1% de cuota y 'El Secreto de Puente Viejo' vuelve a superar los 1,8 millones de espectadores, con el 18,1% de la audiencia.



Los concursos de la franja vespertina también mejorar sus resultados respecto al mes pasado: 'ahora Caigo', con Arturo Valls, lo hace en +0,8 puntos y más de de 330.000 espectadores hasta el 16,2% y cerca de 1,8 millones de seguidores en el que supone su máximo mensual anual. 'Boom' consolida su audiencia, con el 12,4% de cuota, y sube a cerca de 1,7 millones de seguidores, con Juanra Bonet.



LASEXTA, LÍDER SOBRE CUATRO CON SU MAYOR VENTAJA

Noviembre triunfal también para laSexta, que se distancia claramente de su competidor con +1 punto de ventaja: 7,7% vs 6,7% de Cuatro, la mayor diferencia de los últimos 13 meses. En Prime Time, esta hegemonía es aún superior, ya que la distancia entre ambas es de +3 puntos puntos: 8,8% de laSexta vs 5,8% de Cuatro, liderazgo que mantiene ya durante 27 meses consecutivos. Al mismo tiempo, laSexta prosigue con su mejor año histórico (7,4%) en un balance anual en el que se distancia de Cuatro (7,2%).



De nuevo supera a su competidora en Target Comercial (8,5% vs 7,8%), apreciado segmento en el que vuelve a superar a su competidor ampliamente también en Prime Time (9,8% vs 7,2%).



'Salvados' se sitúa como el programa más seguido de la cadena, además de líder absoluto de su franja, con una media de cerca de 2,7 millones de espectadores y el 13,1% de cuota.



La oferta informativa de laSexta Noticias vuelve a destacar un mes más al crecer en todas sus ediciones respecto a octubre y situarse, ya durante 41 meses, en el liderazgo informativo frente a su competidor (desde julio de 2012), con una media del 10,6% de cuota (+0,7 vs octubre) frente al 8% de Noticias Cuatro.



La edición de las 14H L-V, presentada por Helena Resano, bate su máximo mensual histórico y lidera de forma absoluta su franja con una media en el mes del 14,7% (+1,2 puntos vs octubre) y más de 1,5 millones de seguidores (1.455.000), datos que la sitúan muy por delante de su rival en Cuatro (11,7%), ya durante 41 meses consecutivos.



La edición de las 20H de lunes a viernes (9,9%, +0,6 puntos), con Cristina Saavedra, también sigue por encima de la de Cuatro (5,6%), hegemonía que se produce desde junio de 2009, y además sube en espectadores hasta casi 1,3 millones.



Las ediciones del fin de semana, de la mano de Cristina Villanueva, también crecen: la primera edición asciende al liderazgo frente a Noticias Cuatro 1 con un 10,1% de cuota y más de 980.000 seguidores y, la segunda (8,1%, +1,1 puntos vs octubre y 1.172.000 espectadores), se sitúa durante nueve meses consecutivos por delante de su rival (7,4% y 1.062.000).



'laSexta Noche' es la única tertulia que crece en el Prime Time del sábado marcado por ‘La calle pregunta’. Con un 10,5% de cuota (+0,9 puntos), a +6,2 puntos de ventaja de 'Un tiempo nuevo' (4,3%), bate su máximo de temporada el 14 de noviembre con su edición dedicada a los atentados de París (12,4% y 1.474.000). El programa que conducen Iñaki López y Andrea Ropero se mantiene imbatible como lo más comentado de los sábados con casi 300.000 comentarios generados durante el mes. Es el programa de actualidad con más autores (más de 15.700 de media por emisión).



En la Mañana a diario, 'Al Rojo Vivo' logra su mes histórico más visto (778.000) e iguala su mejor cuota histórica, un 13,1%, datos que la sitúan como la tertulia líder y la que más crece (+1,1 punto), frente a 'Las mañanas de Cuatro' (11,5% y 668.000), de la que se distancia ya +1,6 puntos.



En la franja vespertina, 'Zapeando' atraviesa por su segundo aniversario de emisión con su mejor mes histórico en cuota, 7,8% y cerca de un millón de espectadores. Su edición número 500 alcanza, además, su máximo histórico diario con 9,4% y 1.196.000 espectadores (23 de noviembre).



Después, 'Más Vale Tarde' crece (+0,7 puntos vs octubre) y anota su mejor mes de la temporada con un 7,5% de cuota y cerca de 790.000 seguidores. Los domingos, 'El Objetivo' de Ana Pastor experimenta un crecimiento de +1,1 puntos hasta el 9,9% de cuota y más de 1,9 millones de espectadores.



En el género del entretenimiento, 'El Intermedio' de El Gran Wyoming y Sandra Sabatés se sitúa como el programa con mayor audiencia de laSexta con una media en el mes del 12,2% de cuota y cerca de 2,4 millones de espectadores.



Del horario estelar, destacan también las entregas de 'Constructor a la fuga', con un 10,7% y más de 2 millones de espectadores (por encima del 8,8% de La 1 y el 7% de Cuatro en franja) y 'El Jefe Infiltrado', que promedia en noviembre más de 1,7 millones de espectadores y el 9% de cuota, +2,2 puntos sobre la oferta de Cuatro.



El Taquillazo consolida su liderazgo frente a la oferta de Cuatro con un 8,3% de cuota y 1.280.000 seguidores. Su título más seguido en el mes es 'Fearless: Sin miedo' (1.492.000 y 8,8%).



En el terreno deportivo, Jugones alcanza su máximo histórico mensual tanto en cuota como en miles: 5,8% y 727.000 espectadores, lo que supone su menor distancia con Deportes Cuatro. El pasado jueves día 5 igualó, además, su máximo diario histórico con 6,4%.



Finalmente, destacan los espacios de actualidad semanal: 'laSexta Columna', con un 7,5% y cerca de 1,3 millones de espectadores y 'Equipo de Investigación', que supera el 1,1 millón de seguidores en el mes (6,4%).