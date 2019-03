Antena 3 conquista el horario estrella y gana el Prime Time en abril con un 13,6% de share

Antena 3 ha sido en abril la televisión líder del Prime Time, horario estrella que conquista con un 13,6% de cuota. La cadena cierra el mes con un 12,5% de cuota y es la privada que mejor mantiene su audiencia respecto a abril de 2016, frente a la caída de -2 puntos de Telecinco, con lo que la distancia entre ambas se reduce de -2,4 puntos a 0,9 décimas.

Además de la banda estelar, Antena 3 lidera de forma absoluta en la Mañana, tanto de lunes a viernes (15,1%), como de lunes a domingo (12,7%) y los fines de semana, donde conquista las franjas de la Mañana a la Tarde. También en el horario estelar vuelve a ganar el Target Comercial con un destacado 14,6% en abril, a +3 puntos de Telecinco.

Por públicos, sigue siendo la televisión preferida entre los espectadores masculinos, el grupo de edad de 35 a 54 años y la generalista más seguida entre los Niños. Por ámbitos, Antena 3 lidera en Valencia (14,4%), Castilla-La Mancha (15%) y Aragón (13,4%).

También bate este mes las emisiones más vistas de la temporada con la prórroga y el partido de Champions entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich, que registran, respectivamente, 9.373.000 espectadores (46,1%) y 7.463.000 seguidores (41,3%). Estas emisiones se sitúan, asimismo, a la cabeza de un ranking mensual que acapara Antena 3 con sus máximos exponentes del mes en ficción, ‘Allí Abajo’, y entretenimiento, ‘El Hormiguero 3.0’.

laSexta, por su parte, finaliza abril con un 6,3% de share y vuelve a situarse líder sobre Cuatro, ya durante ocho meses seguidos. También gana a su competidor directo en el Prime Time al registrar un 6,7% de cuota (+0,8 frente a Cuatro), además de en la Sobremesa y en la Tarde. Un mes más, cabe destacar el buen rendimiento de ‘laSexta Noticias’, que es la opción informativa que más crece este mes (+0,6) y se sitúa ya durante 58 meses consecutivos por encima de Noticias Cuatro (desde jul-12).

Con estos resultados, Atresmedia Televisión firma en abril una cuota de pantalla del 26,3%, líder del Target Comercial en Prime Time (30,1%, +1,6 vs Mediaset), y sigue reduciendo la distancia con su competidor en la comparativa interanual, pese a contar con un canal menos. Y fue el grupo líder de la Tarde (28,1%), obtiene en Prime Time (27,4%) y el Late Night (26%) sus franjas más altas.

Además, vuelve a ser el grupo más visto en diferido, con una audiencia en este consumo del 21,4% de cuota. Antena 3 (12,9%) continúa, asimismo, como la cadena más vista hasta 7 días después en el televisor y Nova (2,7%) es la temática con más seguimiento en este consumo. Por su parte, Atreseries vuelve a ser la temática nueva con más audiencia en diferido por encima incluso de muchas veteranas y con máximo desde su arranque (1,3%).

Antena 3 también domina el ranking de emisiones más vistas en diferido, que protagonizan en esta ocasión los tres capítulos de ‘Allí abajo’. La más vista supera los 400.000 espectadores y suma un +14% más de audiencia hasta los 3.578.000 espectadores; es la tercera emisión más vista del año en diferido tras otros dos capítulos de la serie: ‘Allí abajo’ también es lo más visto en diferido de Atreseries. ‘Tu cara no me suena todavía’ y ‘El secreto de Puente Viejo’ también aparecen en el ranking.

Antena 3, líder del Prime Time, logra las emisiones más vistas

Antena 3 conquista en abril el liderazgo de la franja estelar, tanto a diario (14,6%), como de lunes a domingo (13,6%) y logra las emisiones más vistas del mes y la temporada con la citada prórroga y el partido de Champions entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich.

El liderazgo en la franja estrella, la de mayor consumo, se debe a la emisión de la mejor competición deportiva y a su oferta de ficción y entretenimiento con ‘Allí Abajo’ y ‘El Hormiguero 3.0’ como principales exponentes.

Así, ‘El Hormiguero 3.0’ es el programa diario más visto de la televisión y líder absoluto de su franja por octavo mes consecutivo con más de 2,5 millones de seguidores y el 14,5% de cuota. Rey imbatible del ‘minuto de oro’ un mes más, el programa que conduce Pablo Motos logra una gran distancia con sus competidores de +4,5 puntos y sitúa dos de sus entregas entre las emisiones más vistas del mes, por encima de los 3 millones de seguidores.

‘Allí Abajo’ sigue por todo lo alto en abril y es la serie más vista del año, líder absoluta con una media global de más de 3,2 millones de espectadores y el 20,3%.

Los viernes, ‘Tu cara no me suena todavía’ sigue siendo una de las ofertas más potentes del día con un promedio en lo que lleva de temporada de 2,6 millones de espectadores y el 20% de cuota. Los miércoles, ‘Top Chef’ sube en abril hasta el 11,7% (+0,4 vs marzo) y más de 1,5 millones de espectadores, líder del Target Comercial con un 14,6% de cuota.

Antena 3 Noticias 1, informativo de las 15:00 horas que más sube

En el terreno informativo, destaca el resultado de Antena 3 Noticias 1, con María Rey y Sandra Golpe, que se convierte en la edición de las 15:00 horas que más sube en abril (+0,3 puntos) hasta el 12,8% y cerca de 1,6 millones de seguidores. Registra su máximo de temporada el pasado 17 de abril, cuando alcanzó un 14,8% de cuota. La segunda edición, con Vicente Vallés, reúne de media en abril a 1,5 millones de espectadores (11,2%).

En el fin de semana Matías Prats y Mónica Carrillo logran más de 1,5 millones de seguidores (14%) en la primera edición, la más seguida entre la oferta privada, mientras que la segunda edición registra casi 1,5 millones de espectadores (11,5%).

Antena 3 domina en la Mañana y los fines de semana

Antena 3 ha sido un mes más la cadena líder de la Mañana, donde registra un 12,7%, hasta un 15,1% en la franja de lunes a viernes gracias a la solidez de sus programas diarios.

‘Espejo Público’, magazine que conduce Susanna Griso, continua con su mejor temporada histórica (18,3%) tras alcanzar en el mes un 16,8% de cuota, líder del Target Comercial (18,1%). Antes, ‘Un café con Susanna’ reúne al 13,1% de la audiencia y más de 300.000 espectadores a primera hora de la Mañana. Cierra el bloque de actualidad ‘Espejo Público: la última hora’ con una media en abril del 12,3% y más de 400.000 seguidores.

Después, ‘Karlos Arguiñano en tu cocina’ anota un 13,8% y más de 530.000 espectadores de media y, posteriormente, ‘La Ruleta de la Suerte’, prosigue su reinado como líder imbatible de su franja en el mes que celebra sus 11 años de emisión en Antena 3 con un 16,7% y cerca de un millón de espectadores de media.

En el terreno de las series diarias, Antena 3 se mantiene como líder de ficción de Sobremesa y Tarde con sus dos títulos: ‘Amar es para siempre’, con una media en el mes del 12,4% y más de 1,3 millones de seguidores y ‘El secreto de Puente Viejo’, que logra un 15,1% de cuota y más de 1,4 millones de espectadores.

Por la tarde, los concursos de Antena 3 mantienen sus registros un mes más: ‘¡Ahora caigo!’ cierra abril con un 13,2% y cerca de 1,2 millones de espectadores y ‘¡Boom!’ supera los 1,2 millones de seguidores, con el 11,6% de cuota.

El sigue siendo marca de éxito en Antena 3 y contribuye al liderazgo de la cadena en el fin de semana desde El Peliculón. Su contenedor cinematográfico de referencia logra una media en el mes del 12,8%, líder los sábados con un 13,6% y 2 millones de espectadores de media. De sus emisiones de este mes, despunta ‘La dama de oro’, que fue seguida el día 2 por más de 2,2 millones de televidentes (12,9%).

Por su parte, el Multicine sigue sin encontrar rival en las sobremesas y las tardes del fin de semana y lidera de forma absoluta en todas sus franjas y sesiones, con una media del 14% y cerca de 1,6 millones de seguidores. Sus mejores pases son el primero y el segundo, con cuotas del 14,6% y un 15,1%, respectivamente.

laSexta, ocho meses de liderazgo sobre Cuatro

laSexta concluye abril con un 6,3% de share y sube en Prime Time hasta el 6,7%, por lo que amplía su ventaja con Cuatro, al que supera ya durante ocho meses consecutivos.

laSexta Noticias (9,5%) es la opción informativa que más crece este mes (+0,6) y suma 58 meses (desde jul-12) por delante de Noticias Cuatro (6,4%), al que aventaja en +3,1 puntos.

La edición de las 14h L-V, con Helena Resano, es la mejor de las ediciones de la cadena y la que más crece de la Sobremesa hasta alcanzar una media en el mes del 13% (+0,4 vs marzo) y más de 1,3 millones de espectadores. Encadena 58 meses por encima de Noticias Cuatro 1 (desde jul-12) que obtiene un 10,8%.

Su segunda edición, conducida por Cristina Saavedra, experimenta un gran crecimiento de +0,8 puntos y lidera a más del doble de distancia que el resultado de su competidora con una media del 8,9% y cerca de 900.000 seguidores, frente al 4,1% que registra Noticias Cuatro 20H.

En el fin de semana, las dos ediciones que conduce Cristina Villanueva se imponen a sus competidoras: la primera con un 9,7% de share y 800.000 seguidores y la segunda con un 5,9% de cuota.

‘El Intermedio’ sube de nuevo (+0,6 vs marzo) y es el espacio más visto de laSexta con una media del 10% de cuota y cerca de 1,8 millones de espectadores, resultado que le sitúa en su mejor mes del año y en la mejor distancia del año con Cuatro (+2,6); además es segunda opción en target comercial (11%).

‘Al Rojo Vivo’ crece medio punto y aumenta su distancia a +1,7 puntos como el programa de actualidad líder respecto a ‘Las Mañanas de Cuatro’ (que baja al 10,4%). El espacio que conduce Antonio G. Ferreras supera ya durante 19 meses a su inmediato competidor, con un 12,1% de cuota de pantalla y más de 720.000 espectadores en abril.

Otro de los espacios diarios que incrementan significativamente su audiencia es ‘Más vale tarde’ que, de la mano de Mamen Mendizábal e Hilario Pino, crece +0,8 puntos respecto a marzo hasta el 7,9% de cuota y 714.000 seguidores.

‘Jugones’, con Josep Pedrerol, alcanza los 653.000 espectadores en abril y mantiene sus mejores datos desde noviembre al lograr una cuota del 5,4%. Este mes registra, además, su máximo anual diario el lunes 24 con la resaca del Clásico en una entrega que fue seguida por el 6,6% de la audiencia y 828.000 espectadores.

En la Sobremesa, ‘Zapeando’, capitaneado por Frank Blanco, concluye abril con más de 740.000 espectadores y un 6,4%, lo que le sitúa a una ventaja en la franja con Cuatro de +3 puntos.

En Prime Time, Cristina Pardo estrena con éxito ‘Malas compañías’, que arranó con un 10,3% de cuota y 1.735.000 seguidores, el mejor estreno de la cadena desde Constructor a la fuga en noviembre de 2015. La media de sus dos ediciones registra un 9,8% de cuota y más de 1,6 millones de seguidores.

‘Salvados’ regresó ayer a la cadena y lo hizo de nuevo como su espacio más visto con más de 1,4 millones de espectadores (9,1%), de la mano de Jordi Évole. 'Cazadores de Trolls' con Pedro García Aguado, logra una media en la temporada del 7,6% y cerca de 1,4 millones de espectadores. ‘El taquillazo’ registra cerca de un millón de seguidores y consigue con la emisión de la cinta ‘La Cosa’ su título más seguido (1.148.000 y un 7,5%).

'laSexta Noche' registra en el mes un 7,9%, lo que supone un ascenso de +0,6% puntos vs marzo, y cerca de 900.000 espectadores. Mantiene su gran repercusión en Twitter, imbatible como el programa de más repercusión de los sábados. La emisión del 22 de abril alcanza 9.256 autores únicos y cerca de 36.200 tuits. El domingo, ‘El objetivo de Ana Pastor’ supera el millón de espectadores de media en abril.

Los viernes, ‘Equipo de Investigación’ crece notablemente (+0,8 puntos vs marzo) hasta el 6,1% y más de un millón de seguidores, mientras que ‘laSexta Columna’ también registra un fuerte incremento de +1,2 puntos hasta el 8% y más de 1,2 millones de espectadores.