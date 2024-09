Antena 3 se corona como cadena líder y aumenta la ventaja con su rival directo

Antena 3 (11,1%) protagoniza las audiencias de agosto al alzarse con el liderazgo absoluto entre las cadenas de televisión. Además, Antena 3 aumenta la ventaja con su inmediato competidor a +2,5 puntos y vuelve a ser la cadena privada por la que más gente pasa cada día, con más de 8,9 millones de espectadores únicos y la que concentra las emisiones no deportivas más vistas con Antena 3 Noticias a la cabeza.

Líder absoluta en Sobremesa con un 15,6% de cuota, la cadena de Atresmedia también lidera la Mañana L-V sobre su competidor (12,0% vs 10,6%), la Tarde (10,4% vs 9,6%) y el Prime Time (10,6% vs 8,1%), donde además es la cadena líder de L-V (11,3%)

En agosto, Antena 3 consigue nuevamente los informativos, los programas y las series más vistas de la televisión. Antena 3 Noticias crece y encadena 56 meses de liderazgo ininterrumpido con una media del 16,7% de cuota y se sitúa como el contenido no deportivo más visto del mes con Antena 3 Noticias 1, líder y el informativo de mayor cuota de la televisión.

Además de en informativos, es líder en entretenimiento con los programas más vistos de la TV con La ruleta de la suerte y Pasapalabra, ambos líderes, al igual que Cocina abierta de Karlos Arguiñano.

En la tarde, YAS Verano ha vuelto a ser la actualidad más vista de la tarde, y líder frente a su competidor, antes de que Y ahora Sonsoles estrena temporada de nuevo como líder absoluto en la tarde y mejorando su arranque respecto al curso pasado.

Antena 3 tiene, un mes más, las series más vistas de la televisión. Acapara el ranking de ficción, logrando cuatro del top 5 y con Sueños de libertad de nuevo en primera posición y líder invicta, seguida de Pecado original, que se despide siendo igualmente líder, al igual que lo ha sido en su media global.

Líder en informativos por 56 meses consecutivos

Antena 3 Noticias (16,7% y 1.369.000) crece y encadena 56 meses de liderazgo mensual consecutivo y como los informativos más vistos, y logra de nuevo una rotunda distancia de +6,8 puntos con su competidor.

Antena 3 Noticias 1 (20,1% y 1.734.000) encadena 79 meses de liderazgo consecutivo (desde feb-18). Es el informativo con mayor cuota de la TV, a una distancia de +9,6 puntos de su competencia. Es el espacio no deportivo más visto del mes.

Antena 3 Noticias 2 (15,3% y 1.221.000) crece y continúa a una abrumadora distancia frente a su principal competidor (+5,9 puntos). Suma 49 meses consecutivos como el informativo líder del Prime Time.

Antena 3 Noticias Fin de Semana (14,4% y 1.151.000) encadena 49 meses como la opción informativa más vista del fin de semana. Su primera edición (17,7% y 1.465.000) suma igualmente 49 meses consecutivos como líder de la sobremesa del finde (desde ago-20). Además de ser el informativo más visto del finde también.

Noticias de la mañana (13,4% y 106.000) sube y es el informativo matinal más visto.

Antena 3 Deportes crece respecto a julio, destacando la de Sobremesa de lunes a viernes, líder con 17,5% y 1.538.000 seguidores de media.

Espejo Público Verano (11,2% y 281.000). De 8:55 a 11:00 horas sube a un 13,2% liderando frente a su competidor directo (+2,2 puntos). Suma casi 2 millones de espectadores únicos diarios.

Líder en entretenimiento con los programas más vistos

La ruleta de la suerte (19,8% y 1.343.000) programa más visto de la televisión en agosto. Encadena 52 meses de liderazgo consecutivo, aventajando en +10,5 puntos a su rival, la 2ª mayor distancia de la historia en agosto. Es seguido por 2.667.000 espectadores únicos y reina también en fin de semana.

Pasapalabra (15,4% y 1.089.000) le sigue en el top de entretenimiento. Lidera a gran distancia de su competidor y con más de 2 millones de espectadores únicos de media.

Y Ahora Sonsoles (11,9% y 852.000) líder absoluta de la tarde y magacín más visto de la TV. Arranca la temporada mejorando su resultado de la anterior (+0,5 puntos respecto a su primera semana del curso pasado). Cada tarde, Y ahora Sonsoles acumula 3.476.000 espectadores únicos.

El hormiguero brilla incluso con sus reposiciones veraniegas. El Hormiguero 18 años juntos (9,1% y 853.000) lidera también en agosto. Más de 2,6 millones de espectadores únicos han seguido cada noche este espacio con los mejores momentos del programa.

Cocina abierta de Karlos Arguiñano (15,5% y 717.000) lidera por 29º mes consecutivo, a +5,4 puntos de su rival, la mayor diferencia histórica en un mes de agosto. Más de 1,1 millones de espectadores únicos siguen cada mañana de media las recetas del popular cocinero vasco.

Logra las series más vistas de la TV

Antena 3 vuelve a ser el referente en ficción con las series más vistas de la televisión en agosto. Logra la serie más vista del mes, Sueños de libertad, y se hace con 4 de las ficciones del top 5.

Sueños de libertad (12,6% y 1.109.000) continúa triunfando y como la serie más vista de la TV, líder invicta y a 5,6 puntos de ventaja sobre su inmediato competidor.

Le sigue Pecado Original (10,8% y 891.000) despide su triunfal recorrido en las tardes. Es líder y la serie internacional más vista. Cierra igualmente liderando en su media global con más de un millón de seguidores y un 12% (a +1,3 puntos de su principal competidor).