Antena 3 arrasa en enero, mes de su 35º aniversario: lidera, aumenta distancias y es la cadena que más crece

Antena 3 (12,6%) estrena 2025 como acabó 2024: arrasando en audiencia.Antena 3 celebra su 35 aniversario este mes de enero y lo hace en el mejor momento de su historia: brilla un mes más siendo la televisión líder desde hace más de tres años y ampliando la ventaja frente a sus competidores. El Hormiguero lidera como el programa más visto de la televisión, seguido de Pasapalabra, en un mes en el que sus informativos superan los 5 años de liderazgo ininterrumpido y sus series son también las más vistas.

Atresmedia (26%) reafirma también en enero su liderazgo entre grupos, pese a tener un canal menos que su rival y suma ya 21 meses consecutivos a la cabeza. Completando la triple corona, otro mes más, laSexta, que lidera sobre su competidor por 43º mes consecutivo.

El Grupo prolonga en el inicio de año su posición como el Grupo líder de audiencia, pese a tener un canal menos que su rival, y ya encadena 21 meses consecutivos a la cabeza. En enero firma un 26% de cuota de pantalla y, refuerza su liderazgo frente a su inmediato competidor con una ventaja de +1,8 puntos. También es líder absoluto del Prime Time con un 25,4%, franja estelar en la que aumenta la ventaja con su rival directo a +2,3 puntos. Además de la franja estelar, lidera también la Mañana (26,4%), la Sobremesa (30,9%) y Tarde (24,6%).

Asimismo, vuelve a ser el grupo por el que más personas pasan cada día, con 17,1 millones de espectadores únicos cada día.

Antena 3 arrasa en enero aumentando las distancias frente a sus competidores: supera en +2,2 puntos a su rival más cercano y en +3,9 puntos a su competidor privado, la mayor distancia histórica con éste desde agosto de 1998, en 26 años y medio, y la más alta en un mes de enero desde 1996, 29 años. Su abrumador liderazgo también se refleja en el número de días que ha sido líder, dominando en el 83% de las jornadas del mes. Además, es la TV que más crece respecto a diciembre (+0,3 décimas) y reafirma su liderazgo en las principales franjas: la Mañana, la Sobremesa, la Tarde y, por supuesto, el Prime Time.

Antena 3, más líder en enero, mes de su 35º aniversario

Antena 3 continúa así imbatible y revalidando su liderazgo en Prime Time, donde logra un 13,2% de cuota y supera en casi +5 puntos a su inmediato competidor en la franja de máxima audiencia y más apreciada por los anunciantes.

También lidera la Sobremesa (17,5%), la Tarde (10,6%) y la Mañana (11,7%), dominando las franjas más importantes de la televisión.

En la Mañana de lunes a viernes, Antena 3 aumenta la ventaja sobre su inmediato competidor a +2,3 puntos (13,6% vs 11,3%). Una franja en la que Espejo Público (13,6%, +0,5 puntos vs diciembre y +1,2 vs enero 24) lidera por 4º mes consecutivo, alcanzando su mejor enero de los últimos 6 años, desde 2019.

En Sobremesa (17,5%) logra su mejor dato desde abril de 2024 y la mayor distancia con su competidor directo desde junio de 2002, +9,4 puntos. De lunes a viernes, la distancia sube a +9,6 puntos (17,9% vs 8,3%), la mejor desde marzo de 1996.

En enero, Antena 3 ha vuelto a conseguir los informativos más vistos de la TV, que continúan líderes imbatibles ya durante más de 5 años, desde enero de 2020. Así, Antena 3 Noticias suma 61 meses de liderazgo mensual consecutivo, firmando un 18,5% de cuota y consiguiendo la mayor distancia histórica con su competidor (+9,9 puntos). Todas sus ediciones lideran y aumentan la ventaja con las de su principal adversario.

Antena 3 lidera, asimismo, el ranking de programas con El Hormiguero y también Pasapalabra como los más vistos de enero. El Desafío y La ruleta de la suerte también entran en el top 5 más visto, y se suma este mes el estreno en Prime Time de El capitán en América, que irrumpe arrasando en la noche del miércoles y como el mejor estreno en la cadena desde septiembre de 2023 (16,3%), así como el regreso de Atrapa un millón, líder en la noche de los sábados.

Y ahora Sonsoles sube y continúa líder absoluto, además del magacín diario más visto de la televisión.

Además de los informativos y los programas más vistos, Antena 3 también logra las series más vistas de la televisión: Sueños de libertad lidera el ranking, imbatible un mes más, mientras que Una nueva vida y Renacer se sitúan como los títulos internacionales más seguidos y también en el top 5.

Logra los informativos y los programas más vistos de la TV

•Antena 3 Noticias (18,5% y 2.006.000) suma 61 meses de liderazgo consecutivo (desde ene-20) y supera los 5 años de liderazgo mensual ininterrumpido. Aumenta a casi +10 puntos la ventaja con su competidor directo, la mayor de la historia, y todas sus ediciones son líderes ampliando distancias con las de su rival

oAntena 3 Noticias 1 (22,6% y 2.127.000) encadena 84 meses de liderazgo consecutivo (desde feb-18), manteniéndose imbatible en la Sobremesa desde hace justamente 7 años y siendo el informativo de mayor cuota de la TV. Crece a su segunda mejor cuota mensual de temporada. Además, amplía a +13 puntos la distancia con su principal competidor, la mayor de la historia

oAntena 3 Noticias 2 (17,3% y 2.129.000) se alza como el informativo más visto este mes. acumula 54 meses como el informativo líder del Prime Time. También aumenta la ventaja con su rival directo a +9,5 puntos, la más alta desde junio de 2023

oAntena 3 Noticias Fin de Semana (16,1% y 1.713.000) encadena también 54 meses como la opción informativa más vista del fin de semana (desde ago-20) y registra la mayor ventaja con su competidor desde febrero de 2006, casi 19 años, +7,4 puntos. La 1ª edición (21,1% y 2.026.000) suma igualmente 54 meses consecutivos como líder de la sobremesa de sábados y domingos (desde ago-20) y repite como el informativo más visto del fin de semana con su mes más visto de la temporada y su mejor cuota en un año. Se sitúa a +12,3 puntos de su rival, la mayor ventaja de la historia también. La 2ª (12% y 1.400.000) lidera por 5º mes

oNoticias de la mañana (13,5% y 152.000) suma 6 meses como el informativo matinal más visto y además es líder de su franja de emisión

oAntena 3 Deportes son las ediciones líderes y más vistas, destacando en la sobremesa del fin de semana con su 2ª mejor cuota histórica, un 18,6%

•Espejo Público (13,6% y 356.000) crece (+0,5 puntos respecto a diciembre y +1,2 puntos con relación a hace un año) y anota su mejor enero de los últimos 6 años (2019). Es líder absoluto de su franja, por cuarto mes consecutivo y, por quinto mes consecutivo, sobre su principal competidor. Se impone igualmente a su rival directo tanto hasta las 10.30 horas (15,6% vs 11,6%) como hasta las 11.00 horas (15,1% vs 11,8%)

El Hormiguero, líder y programa más visto de la TV

Antena 3 sigue protagonizando el ranking de entretenimiento: El Hormiguero se sitúa a la cabeza, seguido de Pasapalabra y con El Desafío y La ruleta de la suerte también en el top 5

•El Hormiguero (2.000.000 y 15%) encabeza el ranking de entretenimiento del mes siendo líder absoluto y el programa más visto de la TV, por tercer mes consecutivo. Cada noche, logra 4,5 millones de espectadores únicos

•Pasapalabra (18,3% y 1.925.000) le sigue en el top de programas más vistos y lo hace alcanzando su récord de temporada, además del más visto desde marzo. Líder absoluto, se sitúa a +9,9 puntos de su competidor privado, la mayor distancia desde septiembre de 2023, y a +8,4 puntos de la cadena pública. Más de 3,7 millones de espectadores únicos siguen cada emisión

•La ruleta de la suerte (22,1% y 1.614.000) alcanza 57 meses de liderazgo consecutivo, también con su máximo de temporada y desde mayo de 2024. Supera por +12,6 puntos a su rival, la mayor distancia de la historia, en el que también es su mejor enero desde 2009. Más de 3,2 millones de espectadores únicos siguen cada día el programa, que reina también en fin de semana

•Y Ahora Sonsoles (10,5% y 889.000) sube y lidera en las tardes otro mes. Es el magacín diario más visto, imponiéndose nuevamente a su competidor. Cada tarde, siguen el programa 3.932.000 espectadores únicos

•El Desafío (15,7% y 1.608.000) estrena temporada de nuevo líder y como lo más visto de la noche de los viernes, a +8,5 puntos y +5,7 puntos de sus rivales y con cerca de 4 millones de espectadores únicos de media en cada emisión

•El Capitán en América (15% y 1.230.000) irrumpe arrasando en la noche del miércoles y como el mejor estreno en la cadena desde septiembre de 2023 (16,3%). Líder a +7,8 y +5,4 puntos de sus rivales y con más de 2,8 millones de espectadores únicos

•Atrapa un millón (10,3% y 1.126.000), líder y lo más visto en la noche del sábado, y el especial de Lo tenemos que hablar sobre ¿El “milagro” contra la obesidad? (13,1%), también líder, son otros dos éxitos de la cadena en el mes

•Cocina abierta de Karlos Arguiñano (18,9% y 904.000) lidera por 34º mes consecutivo con su récord de temporada y su mejor enero histórico, situándose a +7,5 puntos de su rival directo, la mayor distancia de la historia

Las series más vistas de la TV

Antena 3 vuelve a ser otro mes referente en ficción con las series más vistas de la televisión

•Sueños de libertad (13,3% y 1.238.000) sigue líder invicta y es la serie más vista de la TV, arrasando a +4,3 puntos de ventaja sobre su inmediato competidor

•Una nueva vida (1.022.000 y 10,8%) es líder y la ficción internacional más vista del mes junto a Renacer (887.000 y 10,7%)