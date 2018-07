'American Horror Story: Coven' bate récord con su desenlace

'American Horror Story' bate récord con el final de 'Coven'. El desenlace de la tercera temporada de la terrorífica ficción de la FX ha sido el capítulo final más visto de toda la serie, tras registrar más de 4 millones de espectadores.



Lo cierto es que las brujas de esta nueva tanda de capítulos ya auguraban que 'Coven' sería una buena temporada para la serie de Ryan Murphy. Y es que el primer capítulo de esta entrega registró el mejor dato de la historia de la ficción con más de 5 millones de seguidores.



Así, Jessica Lange y las suyas han sido capaces de mantener a 'American Horror Story: Coven' a buen ritmo. A medida que avanzaba la temporada, los registros de audiencia de la serie seguían siendo los mejores de toda la ficción y, por tanto, la posibilidad de despedirse con un final de récord se hacía cada vez más grande.



Finalmente, las brujas no se han equivocado y 'American Horror Story' ha batido récord con "The Seven Wonders", el último capítulo de 'Coven' que ha sido el final más visto con 4,24 millones de espectadores. Una cifra que supone un aumento del más de 20% con respecto a la primera temporada y la segunda, titulada 'Asylum', que tuvieron en su final 3,22 y 2,29 millones de seguidores, respectivamente, según datos del porta TV by the Numbers.