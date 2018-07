Telecinco exprime el "circo" Esteban y contrata a Jesulín de Ubrique

Telecinco comienza a frotarse las manos. La cadena de Mediaset y Jesulín de Ubrique negocian en estos momentos los flecos de un acuerdo que supondría la participación del torero en un docu-show. Según recoge La Otra Crónica de El Mundo, la cadena y la productora P52 (“Tómbola”) preparan “Jesulín en África”, un formato protagonizado por el propio torero, en el que a lo largo de cuatro entregas se haría un repaso, rifle en ristre, de las principales piezas de la caza mayor del continente.

Mientras se cierra el acuerdo, Belén Esteban ha aprovechado para comenzar una nueva función de su particular circo mediático y así ganarse nuevamente a los espectadores. La colaboradora de “Sálvame” no se ha cortado un pelo a la hora de volver a airear todos los trapos sucios de Jesulín de Ubrique y su mujer Mª José Campanario.

Este pasado jueves Raquel Bollo expuso en la sobremesa lo que Jesulín opinaba sobre Belén Esteban: “Me podría haber casado con cualquiera, menos con Belén Esteban. ¿Y ella sabe por qué!”. Por primera vez, el torero habló públicamente de la madre de su hija Andreíta. Estas palabras no hicieron más que provocar la indignación de la Esteban. Mientras tanto Telecinco feliz: “Sálvame” promedió este jueves un 20,9% con 2.266.000 espectadores.



Lágrimas de cocodrilo para ganarse al público

Pero la mejor de las funciones estaba todavía por llegar. Este viernes, Belén Esteban decidió someterse a la prueba del polígrafo para demostrar ante su audiencia que todo lo que ella decía era verdad. “Sálvame deluxe” logró rebasar los 3 millones con un 25,2%. El programa de Telecinco lideró el prime time (18,3%) y el late night (34,1%), superando el 40% de share en su última hora y el 52% en sus últimos minutos. Y Telecinco feliz: el remake del culebrón Esteban-Janeiro no ha hecho más que empezar…



En tan solo dos jornadas Belén Esteban acaba de recuperar la imagen de loba herida que tanto le gusta. Con sus lágrimas de cocodrilo “Sálvame” eleva la audiencia y de paso ella recupera el protagonismo que tanto ansía.



El espectador, sin embargo, es ajeno a todo este circo mediático. Ajeno, al menos, hasta que la bomba de relojería estalla y todos los personajillos implicados empiezan a largar sin límite. Belén Esteban no quiere que nadie le reste protagonismo y para ello está dispuesto a llevarse por delante a quien haga falta.



Dos millones por fichar por Telecinco

Telecinco, por su lado, o tal vez no tanto, negocia con Jesulín de Ubrique a base de talonario. El torero, en esta ocasión, estaría dispuesto a participar en la función. Según parece, Jesulín se ha hartado de que todos se hagan de oro con sus asuntos, por lo que podría dar el visto bueno (si no lo ha hecho ya) a la propuesta de Telecinco.

Según LOC, dos directivos de la cadena, Leonardo Baltanás y Baldo Toscano, se han desplazado recientemente a Arcos de la Frontera para negociar directamente con el diestro. La propuesta es bien jugosa, dos millones de euros.



¿La Campanario en 'Más que baile'?

Telecinco, no obstante, no quiere montar un espectáculo para solo unas semanas por eso el acuerdo incluye una serie de condiciones. Además de protagonizar “Jesulín de África”, el torero o su esposa deberían participar en, al menos, uno de los siguientes espacios: “Supervivientes” o “MQB: Más que baile”. Además, deberían conceder una entrevista a “La noria” o a “Sálvame”.

La cadena de Fuencarral pretende con este gran acuerdo mantener enganchada a la audiencia. ¿Se imaginan a la Esteban criticando –que no comentando- los bailes de la Campanario en “Más que baile”? ¿Y si el torero se decantase por “Supervivientes”? ¿Se imaginan al torero perdido en el Caribe mientras su ex habla de él día tras día y así durante 3 meses? El matrimonio Janeiro-Campanario tendrá la penúltima palabra. La última, como siempre, la tendrá la Esteban, Belén Esteban.