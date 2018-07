RTVE tendrá un déficit de 105 millones de euros

Echenique ha hecho ambos anuncios en el seno de la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus sociedades, donde ha respondido a una serie de preguntas formuladas por los distintos grupos parlamentarios.



En relación con el déficit y en respuesta a una pregunta formulada por la popular Macarena Montesinos sobre las causas del desequilibrio presupuestario de 2012, Echenique ha indicado que dicho déficit se produce "en un escenario en el que los gastos son de 1.000 millones de euros".



De la cifra total del déficit, 73 millones se deben a un mayor volumen del gasto y 32 a un menor volumen de ingresos debido, entre otras cosas, al escenario económico coyuntural, ha explicado el responsable de RTVE. Respecto a la posibilidad de que se vaya a llevar a cabo un ERE, un asunto que ha centrado varias de las preguntas que se le han formulado hoy, Echenique ha contestado: "A día de hoy, no estamos preparando de manera directa un ERE en la corporación, no tengo ninguna cifra en la cabeza y no hay ninguna empresa externa a la que se haya encomendado un estudio relativo a un ERE".



Las preguntas han surgido después de que CCOO difundiera hace unas semanas un comunicado en el que indicaba que desde RTVE se preparaba un expediente que podría afectar a 1.800 trabajadores.



El presidente de RTVE ha señalado que ni de su despacho ni de ninguno de la actual alta dirección ha salido ningún informe que apunte a que se esté sopesando despedir a 1.800 trabajadores y que la cifra no era cierta. Sí ha recordado que recientemente se ha denunciado el actual convenio colectivo para negociar con los sindicatos uno nuevo que permita una estructura laboral "más competitiva y que aproveche al máximo los recursos propios de la casa".



Los derechos de los partidos de la selección española de fútbol también han tenido cabida en la sesión de hoy y, a preguntas de los diputados y senadores, Echenique se ha mostrado rotundo al indicar que desde RTVE se están persiguiendo "condiciones razonables en un escenario (económico) que sobran las palabras para describirlo".



"Estamos procurando gestionar con diligencia los escasísimos recursos de los que disponemos. Tenemos que construir una parrilla equilibrada y tenemos que hacerlo ponderando contenidos, y allí no nos entran de modo alguno 43 millones anuales, que estamos estimando de cierre, para la selección española", ha precisado.



Otro de los temas destacados de su comparecencia ha sido la cobertura realizada por TVE de las elecciones del pasado domingo en Galicia y el País Vasco. A este respecto, ha apuntado que las interrupciones de algunas comparecencias políticas en la noche electoral desde el País Vasco obedecieron a la celeridad con que hubo que decidir sobre varias ruedas de prensa en directo que se simultanearon en breves minutos, así como por el hecho de que algunas de ellas no fueran en castellano.