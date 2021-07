El mensaje destrozado de Kaia Gerber tras la muerte del actor Daniel Mickelson a los 23 años

Daniel Mickelson era un joven actor estadounidense que participó en la serie juvenil 'Mani' en el 2019, interpretando a Billy, y que falleció el pasado 4 de julio. Su hermana, la modelo Meredith Mickelson, informó al día siguiente de la tragedia a través de su cuenta de Instagram.

"Mi corazón está hecho añicos y escribir esto se siente tan mal que ni siquiera sé qué decir. Ayer perdí a mi hermano, mejor amigo y la otra mitad de mi corazón", escribió la modelo de Calvin Klein en la descripción de la fotografía junto a su hermano en la playa cuando eran niños.

"No había una persona a la que amase más en esta tierra. No hay palabras que puedan hacerle justicia que yo pueda escribir. Para conocerlo era amarlo. Él era el emoticón más feliz, más brillante, más humano que existía y estoy muy feliz de que Dios me haya elegido para ser su hermana durante toda su asombrosa vida", concluía el post.

La tierna e infantil imagen que publicó Mickelson para informar del fallecimiento de su hermano, fue comentada por personajes relevantes de la industria del modelaje, la música o la interpretación.

"Lo siento muchísisisimo, Meredith", escribió el productor musical Zedd en la publicación. La bloguera americana Tessa Brooks comentó: "Mer, tengo el corazón roto. Lo siento muchísimo. Te quiero a ti y él, rezo por ti y tu familia".

Entre los muchos famosos han querido acompañar a Meredith y su familia en estos difíciles momentos, está Kaia Gerber, que tenía una gran relación con el joven. La modelo hija de Cindy Crawford compartió a través de sus historias de Instagram una captura de pantalla que realizó en una videollamada con el actor, en la que escribió:

"Recuerdo aquella vez que nos sentamos en el sofá y pasamos todo el día inventando nuestro propio lenguaje secreto, el que seguíamos hablando cada vez que nos veíamos", empezó diciendo Gerber.

"Ojalá pudiéramos volver a hacerlo. Desearía que todavía estuviéramos hablando en frases que probablemente molestaran a todos los demás, pero que nos hicieran reír a nosotros. Desearía estar todavía sentada en el piso de mi baño haciéndote FaceTiming, porque ese era el único lugar donde tenía wifi y nunca quería perder una llamada tuya. Gracias por ser el motivo de tanta risa y felicidad en el mundo. No será lo mismo sin ti aquí. Te amo Daniel".

El mensaje de Kaia Gerber a Daniel Mickelson | Instagram @kaiagerber

Además, la última publicación de Daniel Mickelson ha recibido numerosos comentarios de amor, admiración y cariño frente a la pérdida del joven actor, como el cantante Drumaq, quien comentaba: "Dios mío, lo siento muchísimo. Te envío a ti y a tu familia todo mi amor en estos momentos".

También ha participado en las muestras de afecto hacia el intérprete, el fotógrafo Sam Dameshek: "No tengo palabras. Daniel era una luz para la vida de todos de una forma única. Os envío todo mi amor", declaraba acompañando el mensaje con un corazón roto.

Todavía no son conocidas las causas de la muerte, puesto que actualmente están siendo investigadas.