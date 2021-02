'Los Bridgerton': El sistema que tiene la familia de Rege-Jean Page para no ver sus escenas de sexo

El actor Rege-Jean Page ha conseguido saltar a la fama mundial gracias a su papel en el bombazo de Netflix, 'Los Bridgerton'. En la serie interpreta a Simon Basset, el Duque de Hastings, uno de los solteros más codiciados de Londres. Sin embargo, durante el transcurso de la serie su situación sentimental cambia y es que Basset y Daphne Bridgerton, la protagonista de la serie, comienzan un apasionado romance.

Evidentemente, la relación amorosa que une a ambos personajes ocasiona que Page y Phoebe Dynevor, la actriz que interpreta a Daphne, se vean obligados a compartir muchos minutos en pantalla de lo más íntimos. Ambos han tenido que rodar multitud de escenas juntos y algunas de lo más picantes, ya que como hemos dicho, Simon y Daphne mantienen un idilio muy ardiente.

Por ello, según revelaba el propio intérprete esta semana en el 'Graham Norton Show', él y su familia han llegado a un pacto, de manera que ninguno de sus seres queridos tenga que ver a su hijo, hermano o primo, desfogándose junto a la señorita Bridgerton.

Se trata de una técnica que aunque pueda parecer simple siempre les resulta muy efectiva, casi siempre… En la entrevista, Rege-Jean narró entre risas como dicho mecanismo familiar fallo en una ocasión. El intérprete contó que una vez, mientras estaba viendo uno de los capítulos de la serie, recibió un mensaje muy severo por parte de uno de sus primos, en el que le instaba a crear un tipo de "advertencia para primos". También recordó que durante ese mismo capítulo, otro de sus primos le manifestó que "tuvo que ir a hacerse unas cuantas tazas tácticas de té" pero que cuando regresó, Simón y Daphne seguían metidos en faena.

No obstante, parece que el sistema que emplea la familia Pague no ha fallado más veces. Si quieres conocer el curioso procedimiento que emplea Rege-Jean con su familia y amigos, no dudes en pinchar en el video que te dejamos un poquito más arriba.

