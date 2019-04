¿Vuelve Troy Bolton? Zac Efron quiere aparecer en la serie de 'High School Musical'

'High School Musical: The Musical' es la nueva serie sobre el fenómeno musical de Disney Channel protagonizado por Zac Efron y Vanessa Hudgens.

Los protagonistas de esta nueva generación ya nos los han presentado, pero la pregunta de si alguno de sus actores originales aparecería en el proyecto seguía en el aire.

En una entrevista con Extra, el mismísimo Zac Efron ha respondido a la posibilidad de hacer un cameo en la serie, dado que 'High School Musical' fue la cinta que le catapultó a la fama.

"Absolutamente... No veo por qué no. No me estoy comprometiendo ni nada, no sabía ni que había [una serie]. Pero su mensaje aún sigue resonando hoy en día".

¿A qué están esperando para echarle una llamadita?

· · ·

Seguro que te interesa

Así es el sustituto de Zac Efron en 'High School Musical', la serie que prepara Disney