'Westworld' suspende el rodaje por una emergencia médica de uno de los protagonistas

La segunda temporada de 'Westworld' que tenía previsto estrenarse en la primavera de 2018 pero podría retrasarse aún más. El rodaje de la segunda temporada ha suspendido por una emergencia médica de uno de sus actores, según informa EW. La serie de HBO está basada en la novela de Michael Crichton y gira entorno a un drama western de ciencia ficción.

La serie presentó su primer avance de la nueva temporada en la reciente Comic-Con de San Diego 2017. Pero parece que el rodaje ha sido paralizado por una lesión no especificada de uno de los actores. Por el momento, no se conoce la identidad del intérprete y solo se sabe que tiene un papel regular en la ficción creada por Jonathan Nolan y Lisa Joy.

Tal y como afirma la cadena en un comunicado al medio anteriormente citado, "debido a una emergencia médica de uno de los actores que interpreta a un personaje regular en la segunda temporada de 'Westworld,' el rodaje de una de las dos unidades se ha suspendido temporalmente", parece que el accidente no ha ocurrido durante los ensayos y la cadena quiere respetar su privacidad "el miembro del reparto no estaba en el rodaje cuando ocurrió y por respeto a la privacidad del intérprete no tenemos detalles adicionales que compartir más que todo el mundo en Westworld espera que se recupere pronto".

El actor lesionado es Zahn McClarnon, que tiene un papel recurrente en la nueva temporada de la ficción de HBO. Según decía TMZ, sufrió un golpe en la cabeza en casa y se lo llevaron rápidamente a la UCI con un traumatismo cerebral. "Fue hospitalizado el miércoles por la noche después de un accidente en casa, pero ya se está recuperando y con ganas de volver al trabajo. La producción de 'Westworld' seguirá con las dos unidades la semana que viene", ha comunicado la cadena.

'Westworld' fue la serie más nominada en la última edición de los premios Emmy con 22 nominaciones, incluida la Serie de Drama Sobresaliente; ganó cuatro trofeos en categorías técnicas, incluyendo VFX, pero se quedó sin los premios principales. Su reparto regular incluye a los actores Evan Rachel Wood, Thandie Newton, James Marsden, Jeffrey Wright y Ed Harris. Si aún no has visto el tráiler, estrenado el pasado mes de junio, sobre estas líneas te dejamos un adelanto de la segunda temporada de esta serie de ciencia ficción.