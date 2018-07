El protagonista de 'Better Call Saul', Bob Odenkirk, ha zanjado que las posibilidades de ver un cameo de Bryan Cranston interpretando a su personaje en 'Breaking Bad', diciendo que son "nulas".



"Dejad de tener esperanza. Parad de hacer referencia a 'Breaking Bad'… no ha sucedido hasta ahora… esta serie es ESTA serie, y es completa y compleja, y las apuestas son diferentes, y es una experiencia cojonuda, única y rica", dijo en una entrevista al portal The Huffington Post.



Odenkirk quiere calmar a los seguidores de 'Breaking Bad', ya que hace unos meses, Aaron Paul lanzó unos tuits en los que daba a entender que participaría en la serie, interpretando de nuevo a Jesse Pinkman.



Sobre qué personaje le haría más ilusión que apareciera en la serie que protagoniza, Odenkirk es muy claro: "A ninguno o a todos… Estoy en esta serie y la estoy disfrutando. ¡Uníos a mí!".