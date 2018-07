Vuelven Mulder y Scully: primera imagen de los protagonistas de 'Expediente X'

Fox recuperará para su próxima temporada televisiva una de sus "joyas de la corona": más de 13 años después de su final, regresará como miniserie. El rodaje ya ha comenzado y las redes sociales de los actores y producción de la serie son una fuente de nuevas imágenes.



Tras ver que Gillian Anderson vuelve a lucir el característico pelirrojo de la agente Scully, ahora hemos podido ver la primera foto de la pareja protagonista, interpretada por Anderson y David Duchovny.

EXCLUSIVE: Your first look at Mulder and Scully! #TheXFiles pic.twitter.com/UexSfktTbA