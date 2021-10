¿Volverá Jun-ho, el policía de 'El juego del calamar'? Esta teoría apunta que será clave en la temporada 2

Con el final de la temporada 1 de 'El juego del calamar' se abrieron muchas incógnitas para una posible continuación de la historia. Por el momento no se ha confirmado de manera oficial, pero teniendo en cuenta que se ha convertido en la serie más vista de la historia de Netflix, no creemos que tarden mucho en renovar a la serie.

Muchos de los fans de 'El juego del calamar' empiezan a elaborar sus teorías sobre las posibilidades que podrían llegar en la temporada 2 de la serie. La última teoría tiene que ver con el inspector Jun-ho. Avisamos que a partir de aquí habrá SPOILERS de 'El juego del calamar', por lo que si todavía no la has visto ya sabes que hacer.

Esta nueva hipótesis se centraría en que Jun-ho, el policía que interpreta Wi Ha Joon, habría sobrevivido a su trágico final, tras descubrir que la cabeza pensante detrás de los juegos es su hermano desaparecido. Este hallazgo le deja en shock y su hermano no duda en dispararle, viendo como el policía cae al vacío.

En una discusión en Reddit tienen claro que Jun-ho será un elemento fundamental para la temporada 2 y dicen: "Incluso si no pueden localizarle por la descripción, pueden rastrear su teléfono".

A esto añaden: "Asumo que no hay muchas torres telefónicas en mitad de la nada. No será difícil rastrear el móvil y saber de que isla hablaba. Incluso si está sangrando y flotando en el agua es posible que le acaben rescatando".

¿Habrá temporada 2 de 'El juego del calamar'? Hwang Dong-Hyuk, el creador de la serie, responde

'El juego del calamar' se ha coronado como la serie del momento y los fans están deseosos de ver una segunda temporada. Por el momento no hay nada confirmado, pero el creador de la serie, Hwang Dong-Hyuk ha respondido a la posibilidad: "Todavía no he desarrollado nada sobre 'El juego del calamar 2'", cuenta en Variety.

"Es agotador solo pensar en ello. Pero si fuese a hacerlo, definitivamente no lo haría solo. Tendría en consideración tener más guionistas y me gustaría contar con algunos directores con experiencia", termina explicando.

