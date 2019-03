Tyreese, Sasha y Beth serán fijos en de 'The Walking Dead'

Los zombies siguen caminando. La cuarta temporada de 'The Walking Dead' arranca ya, cuando todavía se habla del final de récord de audiencia que tuvo el pasado domingo, cuando 12,4 millones de espectadores en AMC. Hace unos días supimos que el Gobernador también va a ser un personaje fijo en la cuarta temporada de The Walking Dead, y ahora se confirma que los personajes Tyreese, Sasha y Beth serán fijos en la próxima entrega.



Los tres personajes, a quienes dan vida Chad Coleman, Sonequa Martin-Green y Emily Kinney tendrán un mayor protagonismo en la cuarta temporada de la ficción, y estarán presentes en todos los episodios. Además, según informa The Hollywood Reporter, la actriz invitada Melissa Ponzio, que ha dado vida a Karen, también estará presente en la nueva tanda, aunque solo en algunos capítulos.



Coleman apareció por primera vez en 'The Walking Dead' el pasado mes de diciembre para dar vida a Tyreese, uno de los personajes favoritos de los fans de los cómics de Robert Kirkman. Junto a su hermana Sasha, a quien da vida Martin-Green, tendrán papel vital en el destino de los habitantes de Woodbury. Emily Kinney, la hija pequeña de Hershel (Scott Wilson), ha estado presente en la ficción desde principios de la segunda temporada.



UNA CUARTA TEMPORADA LLENA DE NOVEDADES

Robert Kirkman ha avanzado algunas de las claves de la próxima tanda de capítulos: "vamos a ver a un Rick muy diferente". "Uno de sus principales objetivos será lidiar con la situación con Carl y tratar de sacarle de esa oscuridad que se ha colado en él", ha añadido.



Kirkman también ha explicado que aunque los elementos, tales como los escenarios y los personajes, van a ser los mismos, la cuarta temporada de la ficción "va a ser radicalmente diferente".