Troian Bellisario, de 'Pretty Little Liars', participa en 'Famous in love' y no te habías dado cuenta

De actriz a directora. Troian Bellisario, conocida por 'Pretty Little Liars', es la encargada de dirigir uno de los episodios de la segunda temporada de 'Famous in love', la serie de Freeform que se encuentra actualmente en pleno rodaje.

Ha sido la propia intérprete de 32 años la encargada de anunciarlo en su cuenta de Instagram: "Oh, bueno, no importa si lo hago... @famousinlovetv".

Esta será la segunda vez que Troian dirige, ya que hizo su debut como directora durante la última temporada de 'Pretty Little Liars'. "Lo que me entusiasma y me llena de optimismo es que parece que se está haciendo el trabajo", dijo anteriormente sobre las directoras. "Parece que la gente está emocionada de tener a una mujer detrás de la cámara. Creo que debemos continuar la buena batalla, pero creo que se han hecho muchos progresos increíbles, y estoy emocionado de estar en Hollywood en un momento en el que eso está sucediendo ".