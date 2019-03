'Trending Down' ya tiene protagonistas: Philip Seymour Hoffman y Rhys Ifans

Esta nueva ficción es una comedia negra que es descrita por la cadena como "un feroz ataque a nuestra joven cultura, y un análisis de lo que tiene importancia y lo que no". Según informa Deadline, Rhys Ifans es el nuevo fichaje de esta serie que ya intenta convertirse en uno de los éxitos de Showtime.



Ifans es conocido por su participación en películas como 'The Amazing Spider-Man' (2012), 'Harry Potter y las reliquias de la muerte' (2010) o 'Nothing Hill' (1999). Además, el actor galés consiguió el BAFTA al mejor actor televisivo por su papel en el telefilm dramático 'Not Only But Always'.



Trending Down estará protagonizada por Philip Seymour Hoffman, ganador del Óscar a mejor actor por 'Capote', además de contar con cinco nominaciones a los Globos de Oro. Su carrera es amplia, ha participado en películas como 'La duda' o 'La guerra de Charlie Wilson', filmes por los que fue nominado al Óscar en la categoría de mejor actor secundario, así como en 'Moneyball''.



El oscarizado actor dará vida a Thom Payune, un hombre que tiene que dar todo de sí, después de que la agencia de publicidad para la que trabajaba fuera vendida.



La actriz Kathryn Hahn también forma parte del reparto de 'Trending Down' y dará vida a Lee Payne, la protagonista femenina. Hahn es conocida filmes como 'El dictador''.



La serie está creada por el escritor estadounidense Shalom Auslander, quien es también productor ejecutivo junto a Philip Seymour Hoffman. La dirección corre a cargo de John Cameron ('Los secretos del corazón').