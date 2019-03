'Transparent' confirma las quinielas de los Globos de Oro

Sin veteranas como 'Modern Family' y su reparto (ninguna nominación), ni 'The Big Bang Theory' o la última ganadora del Globo de Oro a la mejor comedia, 'Brooklyn 99', iba a ser una noche de "novatos". A la primera, llegar y besar el santo: Gina Rodriguez recogió anoche su primer Globo de Oro en su primera nominación, por su papel en 'Jane the virgin', una de las comedias revelación de la temporada.



'Transparent' ha compensado las quinielas de muchos, tras las sorpresas de la noche con 'The Affair' y 'Fargo', al recibir el premio a mejor comedia, imponiéndose a veteranas com o 'Girls' (que se vuelve a casa con las manos vacías) o 'Orange is the new black', de Netflix. Preciasmente 'OITNB' y 'House of Cards', junto a Transparent' son ficciones que llegan de las nuevas plataformas televisivas como Netflix o Amazon.



Emotivas fueron las palabras de la creadora de 'Transparent', Jill Solloway, al recoger el premio a mejor comedia: "Me contasteis la verdad e hice esta serie. Sobre la autenticidad, la verdad y el amor. El amor verdadero". Poco después, Jeffrey Tambor confirmaba el éxito de la serie y recogía el premio al mejor actor de comedia por su interpretación de Maura Pfefferman en la serie de Amazon.