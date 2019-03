En total 36 países participarán en Eurovisión, tres menos que el año pasado por la crisis

Además de estos tres países, tampoco acudirán en mayo a Copenhague Bosnia Herzegovina, que se ha retirado tras inicialmente confirmar su participación, y Croacia, que ha alegado razones logísticas para no participar. También está en el aire Eslovenia, que aún no ha confirmado su presencia.



Mientras, este año volverán a competir Polonia y Portugal, que el año pasado no participaron. Repiten este año Francia, Alemania, Italia, España y Reino Unido, que, como países fundadores de Eurovisión, están automáticamente clasificados para la final, que se celebrará el 10 de mayo, junto a Dinamarca, por su papel como país anfitrión.



El máximo responsable del festival Jon Ola Sand ha asegurado que la EBU ha hecho "importantes esfuerzos" en los últimos meses para encontrar soluciones que permitieran a sus miembros salvar "las dificultades económicas y de organización" impuestas por las crisis económica en Europa, y se ha mostrado sensible a "los retos" que afrontan algunos países europeos.



Asimismo, ha asegurado que algunos miembros que no podrán participar en el festival de Eurovisión de este año han comunicado a la EBU su intención de volver en 2015, cuando el festival cumple su 60 aniversario, como lo han hecho Polonia y Portugal este año.



A la espera de que Eslovenia confirme su presencia, con la lista actual de participantes, 29 países se enfrentarán en las semifiniales del 6 y el 8 de mayo. De cada una de estas semifinales se clasificarán diez países que pasarán a la final.