Tom Hiddleston 'salvó' a la doble de acción de Sophia Di Martino en el rodaje de 'Loki'

La temporada 1 de 'Loki' llegó a su fin con aquel sexto capítulo que nos dejó a todos con ganas de continuar las aventuras del Dios del Engaño, interpretado por Tom Hiddleston. La serie ha sido un gran éxito en todos los sentidos y en Marvel ya se está preparando la llegada de la temporada 2. Avisamos que a partir de aquí habrá SPOILERS del final de 'Loki', por lo que si no la has visto ya sabes lo que hacer.

En el último capítulo de la temporada descubríamos que Loki estaba en una línea temporal diferente, con un Mobius que no le reconoce y, la gran sorpresa, Kang el conquistador, una de las variantes de El que permanece, es quién gobierna la TVA en ese universo en el que se encuentra 'Loki'. Con este final apoteósico nos dejó 'Loki' que parece haber confirmado el próximo gran villano de la fase 4 del universo cinematográfico de Marvel.

Después de una semana tras este final, la serie nos ha dejado alguna que otra anécdota dentro del rodaje y la doble de acción de Sophia Di Martino ha querido compartir una en la que Tom Hiddleston estuvo involucrado.

Así 'salvó' Tom Hiddleston a la doble de acción de Sophia Di Martino en el rodaje de 'Loki'

La doble de acción de la actriz Sophia Di Martino ha revelado como Tom Hiddleston la 'salvó' durante el rodaje del capítulo 4. Y parece que Briana Darnell, la actriz de escenas peligrosas, ha compartido esta historia a través de si Instagram con una foto de ella junto con Tom. A la foto le acompañaba este mensaje narrando lo sucedido: "Añadiendo una historia más a la montaña de 'Tom Hiddleston es un caballero y una magnífica persona', sin saberlo consiguió detener un ataque de pánico que me dio en el set el año pasado"

Y continúa: "Mientras grabábamos el episodio 4 tuve un brote de una lesión cerebral. No podía mantener la concentración y estaba olvidando todo lo que Sylvia Di Martino había hecho en el ensayo. Estaba tan mal que Tom se me acercó y me dijo todo lo que tenía que hacer y a dónde ir".

"Estaba muy avergonzada ya que normalmente digo, orgullosa, que soy muy buena en mi trabajo y en ese momento no podría recordar ni la coreografía básica", explica Briana.

Sigue contando: "Conforme mi ansiedad interna iba creciendo, hasta llegar a niveles de pánico, Tom de repente me cogió de los hombros y me miró con una mirada amable. Luego me di cuenta de que era parte de la escena, por lo tanto era probable que solo Tom estuviera en el momento".

A lo que añade: "Pero me gusta pensar, de alguna manera, que él de forma inconsciente se dio cuenta de que yo necesitaba ayuda en ese momento y él me la dio".

Y termina: "El tacto es mi manera de comunicar el amor que tengo por los demás y durante el COVID-19 esto es casi imposible. Y con poner sus manos en mis hombros, solo con eso y una mirada dulce, pude dejar de tambalearme por ese ataque de pánico, pude sacudirme el miedo y continuar trabajando".

