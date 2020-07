Todo lo que necesitas saber sobre la Comic-Con at Home para no perderte nada

Vista la situación que ha planteado la pandemia del coronavirus, ni siquiera la famosa Comic-Con de San Diego se va a librar de tener que adaptar su recepción. Más si tienes en cuenta que este evento es uno de lo más importantes de la industria del entretenimiento y se suele volver un acto multitudinario. Es por esto que este año, Comic-Con será Comic-Con at Home, y se retransmitirá de forma virtual y gratuita por distintos medios online.

Para que esto sea posible, la web oficial www.comic-con.org se convertirá en Comic-Con@Home para que, a modo de campus virtual, sirva como plataforma de entrada aproximadamente a 700 expositores destacados.

Su apertura será a las 09:00 horas (18:00 horas en España) del 22 de julio y a pesar de que este año no habrá paneles de Marvel Studios y DC Comics (este tendrá su propio evento), habrá muchos otros para títulos como 'Los nuevos mutantes', 'The Boys', 'Star Trek' o 'The Walking Dead', que será una de las protagonistas con dos paneles, una para su serie principal y otra para su precuela 'Fear the Walking Dead'.

Para conseguir el acceso a los más de 350 paneles y programas deberás suscribirte al canal oficial de YouTube del evento tal y como anunciaron por Twitter.

Mientras tanto, el Comic-Con Museum seguirá emitiendo contenido interactivo y la Merch Store estará disponible en la web. IGN transmitirá 34 paneles de Comic-Con at Home y la Comic-Con Art Show and Masquerade se verá por Tumblr. Y por último, pero no menos importante, Scener Watch Party (un complemento de Chrome) será la encargada de emitir las series y películas de anime.

Entre todos estos carteles se podrán ver títulos desde series de animación como 'Hora de aventuras', 'Padre made in USA', 'Padre de familia' o 'Solar Oposites' de uno de los creadores de 'Rick y Morty', hasta series de 'live action' como las mencionadas anteriormente 'The Boys' en su segunda temporada en Amazon Prime Video, la cinta de 'Los nuevos mutantes' o la nueva adaptación del héroe de Marvel 'Helstrom', además de muchos otros rostros conocidos.

Esto puede dar un vuelco a la forma en la que Comic-Con conciba este tipo de eventos, ya que es una forma de hacer partícipe al mundo entero de sus contenidos.

