Tim Roth protagonizará 'Knifeman', la serie de David Cronenberg

Hace ya varios meses conocíamos que David Cronenberg se apuntaba a la televisión, como ya han hecho otro directores de cine: Martin Scorsese ('Boardwalk Empire'), Michael Mann ('Luck') o Spielberg ('Smash') han dado el salto a la pequeña pantalla.



La serie será 'Knifeman' y tendrá como protagonista al actor Tim Roth, según informa Deadline. No es la primera serie que protagoniza el actor, al que pudimos ver en 'Lie to me'. La ficción de Media Rights Capital's TV cuenta la historia de John Tattersall (Roth), un cirujano autodidacta que no duda en llegar a extremos nada ortodoxos para descubrir los secretos del cuerpo humano.



El piloto será dirigido por Cronenberg, que además es productor ejecutivo de la serie. El guión sale de la mano de Rolin Jones ('Boardwalk Empire') y la serie podrá verse en la cadena FX.