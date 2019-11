FLEABAG - Amazon Prime Video

Phoebe Waller-Bridge en 'Fleabag' | Amazon

2 temporadas. 6 episodios de 25 minutos

Reparto: Phoebe Waller-Bridge (creadora), Sian Clifford, Olivia Colman, Andrew Scott

De qué va: Fleabag es una joven londinense de 30 años, directa y descarada, que pasa por una crisis vital tras perder a su mejor amiga. Su actitud es inconformista, se acuesta con todo el que se acerca a ella, pide dinero a todos sus parientes y se niega a llevar de una vez una vida independiente. Sin reparos, la protagonista desafía al espectador que quiera plantearse realizar un juicio moral sobre sus acciones.

Por qué tienes que verla: Además de ser la serie del momento, su imperfecta protagonista y su complicidad con el espectador te atrapa y sus historias se te meten por dentro. Llorarás y reirás a carcajadas.

BARRY - HBO

Bill Hader en 'Barry' | HBO

2 temporadas. 8 episodios de 30 minutos

Reparto: Bill Hader (creador), Henry Winkler, Sarah Goldberg, Anthony Carrigan

De qué va: Un asesino a sueldo traumatizado por la guerra descubre su vocación de actor en una misión e intenta emprender una nueva vida, pero su pasado no parará de interferir en su camino de manera absurda y peligrosa.

Por qué tienes que verla: Además de por su triunfo absoluto en los Emmy, su mezcla de humor negro, acción y situaciones incómodas hace que sea imposible dejar de verla. Y su segunda temporada eleva aún más el nivel.

THE GOOD PLACE - Netflix

Protagonistas de 'The Good Place' | Netflix

4 temporadas. 12 episodios de 25 minutos

Reparto: Kristen Bell, Ted Danson, D'Arcy Carden, Manny Jacinto, Jameela Jamil

De qué va: Cuatro humanos despiertan en el más allá y su mentor les asegura de que están "en el lado bueno", pero pronto la historia desarrollará a algo completamente distinto donde lo más importante es la capacidad de los humanos de cambiar y la diferencia entre el bien y el mal.

GENTE HABLANDO - Atresplayer (puedes verla aquí)

Los protagonistas de 'Gente Hablando' | Flooxer

1 temporada. 6 episodios de 8-10 minutos

Reparto: Verónica Echegui, Miki Esparbé, Celia de Molina, Juanra Bonet

De qué va: Pues de gente hablando. Con situaciones desde cotidianas hasta surrealistas, se acerca a la intimidad de personas corrientes con entrañables protagonistas en un formato que atrapa por su minimalismo.

Por qué tienes que verla: Su corta duración la hace perfecta si no tienes tiempo y te dejará con una sonrisa y una reflexión en cada uno de sus capítulos autoconclusivos. Además, la segunda temporada ya está confirmada.

DEAD TO ME - Netflix

Jen y Judy en 'Dead to me' | Netflix

1 temporada. 10 episodios de 30 minutos

Reparto: Christina Applegate, Linda Cardellini, James Marsden

De qué va: Jen, una sarcástica viuda que no parará hasta resolver el asesinato de su marido, conoce a Judy, una mujer optimista de espíritu libre en un grupo de apoyo y se hacen amigas. Pero entre ellas hay un gran secreto que podría destruir la vida de Jen.

Por qué tienes que verla: Tiene uno de los mejores pilotos de la década y sabe cómo atraparte en cada final de capítulo. Además, la química entre las protagonistas es de 10.

PLEASE LIKE ME - Netflix

Protagonistas de 'Please like me' | Netflix

4 temporadas. 6-10 episodios de 25 minutos

Reparto: Josh Thomas (creador), David Roberts, Debra Lawrence, Thomas Ward

De qué va: Josh descubre tras romper con su novia que es homosexual, y tiene que lidiar con su nueva identidad además de con la enfermedad mental de su madre gracias a su peculiar grupo de amigos.

Por qué tienes que verla: Tragicomedia por excelencia y merecedora del título 'la Girls australiana'. Sus tramas sobre problemas importantes y sus situaciones absurdas la hacen un must entrañable.

ATÍPICO - Netflix

Protagonistas de 'Atípico' | Netflix

3 temporadas. 8-10 episodios de 30 minutos

Reparto: Keir Gilchrist, Jennifer Jason Leigh, Brigette Lundu-Paine

De qué va: Sam es un joven con autismo que aprende a lidiar con las cosas propias de su edad como el amor y la independencia con la ayuda de su disfuncional familia.

Por qué tienes que verla: Es una buena representación de la gente en el espectro y sus altibajos, y la sinceridad de Sam hace que todas sus relaciones sean adorables. Vendrás por él y te quedarás por la gran evolución de su hermana Casey.

MASTER OF NONE - Netflix

Protagonistas de 'Master of None' | Netflix

2 temporadas. 10 episodios de 25-30 minutos

Reparto: Aziz Ansari, Noël Wells, Eric Wareheim, Lena Waithe

De qué va: Un treintañero intenta navegar por las grandes cuestiones de la vida en Nueva York y cada capítulo aborda algún aspecto de su vida, desde su experiencia como inmigrante a su pasión por la comida italiana.

Por qué tienes que verla: Con unos diálogos frescos y entretenidos, toda persona joven se identicará con los problemas existenciales de sus personajes y se reirá con sus situaciones absurdas.

PARKS AND RECREATION - Amazon Prime Video

Los protagonistas de 'Parks and Recreation' | NBC

7 temporadas. 22 episodios de 20 minutos

Reparto: Amy Poehler, Chris Pratt, Nick Offerman, Aubrey Plaza, Adam Scott, Rashida Jones

De qué va: Mockumentary sobre el disfuncional equipo del departamento de parques y tiempo libre de un pueblo perdido de Indiana que tendrá que navegar por mil trabas para conseguir cualquier avance en la surrealista burocracia del gobierno.

Por qué tienes que verla: Happy place por excelencia, las personalidades de sus personajes son de las mejores que ha dado la televisión, y su humor absurdo es tan fino que ha dado momentos que forman parte de la cultura popular. Si nunca te has animado, es el momento.

LO QUE HACEMOS EN LAS SOMBRAS - HBO

Protagonistas de 'Lo que hacemos en las sombras' | HBO

1 temporada. 10 episodios de 30 minutos

Reparto: Kayvan Novak, Matt Berry, Natasia Demetriou, Doug Jones

De qué va: En la actualidad, sigue a tres vampiros que han sido compañeros de piso durante cientos y cientos de años, y cuenta sus experiencias en ese periodo en un formato de falso documental.

Por qué tienes que verla: Después de 'Thor: Ragnarok', Taika Waititi lleva su humor al extremo en una especie de 'The Office' con vampiros que te alegrará hasta el lunes más sombrío.

