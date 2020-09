"Tiene que ser enorme": Anahí Puente ('Rebelde') confiesa los planes de RBD para un posible reencuentro

Tras las especulaciones de un reencuentro de de RBD, el grupo de la exitosa telenovela mexicana 'Rebelde', subía toda la discografía del grupo a las plataformas de música en streaming, algo que antes no estaba disponible debido a convenios comerciales por parte de la productora.

Antes de liberar la música, los integrantes de 'Rebelde' hicieron un juego de palabras y anunciaron un "regreso" aunque se referían a su música. Pero los fans no contentos, han seguido pidiendo más y Christopher Uckermann daba unas esperanzadoras declaraciones, pero desde entonces no teníamos más novedades.

Ahora Anahí Puente anunció emocionada que están tramando algo: "En los próximos días les vamos a decir exactamente qué, pero estamos queriendo aterrizar algo especial", anunció emocionada en una entrevista con Daniel Habif.

Anahí, que interpreta a Mía Colucci en 'Rebelde', dijo que el grupo quiere "un tributo con todo nuestro amor a esto que fue tan fuerte"."Yo no sé si sea concierto, si sea platicar, si sea bailar, pero sería la primera vez en estos 11, casi 12 años, que hay la posibilidad de algo, que estamos todos queriendo hacer algo", reveló.

"Ellos ( los fans) se lo merecen porque nunca tuvimos un final. Se quedó como un poco inconcluso y todos estos años que nos han seguido dando su apoyo en todo lo que hemos hecho cada uno por separado… Yo lo hago feliz", dijo.

"Creo que en la vida es muy importante que no se te olviden las cosas y a mí no se me olvidan las cosas y creo que a mis compañeros tampoco y lo sé y lo siento con ese amor, con esa entrega a esto que vivimos, entonces claro que voy a estar", confirmando así su asistencia a la idea que el grupo al final reproduzca.

"Maite (Perroni) tiene ideas brillantes, o sea de verdad es una niña tan creativa. A mí me sorprende mucho su creatividad, todo su rollo artístico, entonces ella decía 'pero no puede ser algo que dure poquito, tiene que durar muchas horas si hacemos algo y tiene que ser enorme', entonces empiezan a surgir las ideas. Todos tienen ideas increíbles", aseguró la actriz y cantante.

Respecto a la asistencia de todos los integrantes confesó: "No sé si vamos a estar todos o no, pero al final de cuentas yo creo que cuando tienes las ganas y el amor tan grande que le tenemos a RBD se va a acomodar", dijo.

